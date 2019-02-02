Ракетная сделка с Путиным: Трамп сделал тревожное заявление

Президент США Дональд Трамп выразил желание подписать Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) с большим количеством участников.

"Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Конечно, я хотел бы видеть это", – цитирует его слова Reuters.

Выступая перед журналистами, Трамп повторил обвинения в адрес России в том, что она нарушает условия договора.

Дональд Трамп

После этого он предложил перспективу заключения более широкого соглашения, возможно, с участием других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Страны Альянса уже распространили заявление о невыполнении Россией ультиматума США. НАТО возложил на Москву всю ответственность за одностороннее решение Вашингтона.

В Государственной Думе РФ сообщили, что, в отличие от Соединенных Штатов, якобы придерживались всех пунктов договора, а также разразились громкой угрозой в адрес Европы.

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