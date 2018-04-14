Ракетная атака Сирии: США показали видео ударов

Министерство обороны США обнародовало видео запуска ракеты "Томагавк" с ракетного крейсера USS Monterey, из которого наносились удары по объектам производства и хранения химического оружия в Сирии.

Пентагон разместил записи на странице распространения видеоинформации Минобороны государства.

Отмечается, что USS Monterey является частью пятого флота Соединенных Штатов. Одной из его задач является обеспечение поддержки союзникам и партнерам, а также свободного плавания торговых судов в регионе.

Напомним, США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Как писал "Обозреватель", в США заявили о готовности нанести новые удары в Сирии.