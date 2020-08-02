Ракета Маска Crew Dragon возвращается на Землю. Онлайн-трансляция

Космический корабль компании SpaceX Crew Илона Маска Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции и летит к Земле.

Об этом сообщает NASA в Twitter, а трансляцию события агентство ведет в своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что расстыковка произошла в субботу в 19:45 по времени Восточного побережья США (2 августа в 02:45 по Киеву). На борту космического корабля, как известно, находятся двое астронавтов – Боб Бенкен и Даг Херли

Crew Dragon возвращается на Землю (Twitter NASA)

Планируется, что путь Crew Dragon к Земле займет 19 часов. Корабль должен приводниться в Мексиканском заливе около берегов штата Флорида 2 августа в 21:42 по киевскому времени.

В NASA уточняют, что несмотря на приближение урагана Исайя к США, погода для приводнения благоприятна.

Также подчеркивается, что если Crew Dragon пройдет это последнее испытание, SpaceX сможет обеспечить регулярные оперативные полеты на МКС, начиная с конца 2020 года.

Скриншот (Twitter NASA)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в NASA анонсировали возвращение Crew Dragon именно 2 августа, если этому будут способствовать погодные условия. Международную космическую станцию космический корабль покинул 1 августа.