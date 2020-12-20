Район посольства США в Ираке обстреляли "Катюшами". Видео

В воскресенье, 20 декабря, в столице Ирака Багдаде ракетами обстреляли "зеленую зону" в которой находятся иностранные и правительственные объекты, в частности посольство США.

Об этом сообщили в Facebook силы безопасности Ирака. Ракеты упали на территории жилого комплекса, повредив дома и автомобили. Сообщений о жертвах не поступало (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как сообщает Alarabiya, в район посольства были запущены как минимум три ракеты. Система защиты дипучреждения C-RAM сбила их в воздухе.

"Посольство США подтверждает, что ракеты, нацеленные на международную зону (зеленую зону), привели к поражению защитных систем посольства", – говорится в заявлении посольства.

Ракетные обстрелы в "зеленой зоне" Багдада Скриншот

Ракеты повредили дома и автомобили Скриншот

Сообщается, что комплексу были нанесены незначительные повреждения. Американские дипломаты призвали всех иракских политических и правительственных лидеров принять меры для предотвращения таких нападений и привлечь к ответственности виновных.

Если этого не произойдет, как сообщает The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа заявила руководству Ирака, что готова закрыть свое посольство в стране на фоне продолжающихся обстрелов.

Корреспондент издания The National Джойс Карам поделилась в своем Twitter видео перехвата ракет, отметив что посольство "подверглось обстрелу из ракет "Катюша" и минометных снарядов".

По словам очевидцев, в городе было слышно как минимум пять громких взрывов, за которыми последовали свистящие звуки.

Отметим, обстрел произошел накануне убийства генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате ракетного обстрела по аэропорту Багдада 3 января 2020 года. После этого посольство США в Ираке призвало американцев немедленно выехать из страны.

Как сообщал OBOZREVATEL: