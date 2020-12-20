Район посольства США в Ираке обстреляли "Катюшами". Видео
В столице Ирака Багдаде ракетами обстреляли "зеленую зону" в которой находятся иностранные и правительственные объекты, в частности посольство США.
Об этом сообщили в Facebook силы безопасности Ирака. Ракеты упали на территории жилого комплекса, повредив дома и автомобили. Сообщений о жертвах не поступало (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Как сообщает Alarabiya, в район посольства были запущены как минимум три ракеты. Система защиты дипучреждения C-RAM сбила их в воздухе.
"Посольство США подтверждает, что ракеты, нацеленные на международную зону (зеленую зону), привели к поражению защитных систем посольства", – говорится в заявлении посольства.
Сообщается, что комплексу были нанесены незначительные повреждения. Американские дипломаты призвали всех иракских политических и правительственных лидеров принять меры для предотвращения таких нападений и привлечь к ответственности виновных.
Если этого не произойдет, как сообщает The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа заявила руководству Ирака, что готова закрыть свое посольство в стране на фоне продолжающихся обстрелов.
Корреспондент издания The National Джойс Карам поделилась в своем Twitter видео перехвата ракет, отметив что посольство "подверглось обстрелу из ракет "Катюша" и минометных снарядов".
По словам очевидцев, в городе было слышно как минимум пять громких взрывов, за которыми последовали свистящие звуки.
Отметим, обстрел произошел накануне убийства генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате ракетного обстрела по аэропорту Багдада 3 января 2020 года. После этого посольство США в Ираке призвало американцев немедленно выехать из страны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Багдад также подвергся ракетному обстрелу в сентябре 2020 года. Тогда погибли три местных жителя. Тогда также был произведен запуск ракеты типа "Катюша"
Американские СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп 12 ноября хотел нанести удар по ядерному объекту в Иране, однако представители Белого дома это не прокомментировали.