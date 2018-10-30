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Андрей Шипилов
Андрей Шипилов
Российский писатель, публицистВсе статьи автора

Рай – это вечность!

4.5т

На лице у ангела читались доброта и всепонимание. Он ласково посмотрел на человека и сочувственно вздохнул.

– Мне очень жаль, – сказал он, – что так получилось. Вы всего месяц в раю, а у вас уже появился повод для недовольства. Нам стыдно. Уверяю вас, мы сделаем всё возможное, чтобы устранить вашу проблему.

– Да это, собственно, не проблема, – криво усмехнулся человек, – скорее сомнения. Вы уверены, что это рай? В смысле место куда вы меня поместили?

Ангел разволновался, он извлек из складок одежды какую-то книгу и стал внимательно ее листать, шевеля губами.

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– Нет никаких сомнений, – сказал он минуту спустя, -- вы проходите у нас по категории "Мученик" и, в качестве такового решением всевышнего помещены в Рай. Я все проверил, все ваши перемещения по локации с момента поступления, вы не покидали пределов рая.

– Может быть дело в том, что мученику положено мучаться, а я не мучался вовсе? – осторожно спросил человек. – Я даже почувствовать ничего не успел. Я даже этой ядерной вспышки не видел. Сидел с друзьями в кабаке и вдруг бац, – мы все уже тут, на небесах. Всё как наш Великий руководитель и обещал по телевизору. Так вот, – он смутился, – может из-за того, что я не очень настоящий мученик, у меня и рай липовый?

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– Нет-нет, – поспешил заверить его ангел, – статус мученика вам присвоен совершенно законно, по категории: "Персоны, принявшие безвинную смерть вследствие преступных амибиций властей". Это как раз ваш случай. В раю вы находитесь совершенно законно.

– Тогда почему этот рай ничуть от отличается от земной жизни! – почти крикнул человек, – Почему тут все то же самое, что было на земле? Почему я так же хожу на работу и точно так же стою за станком? Почему я хожу в тот же самый кабак, в которых ходил на земле, и с той же самой компанией? Почему мой оболтус точно так же не учит уроки, а жена готовит мне на ужин всё то же самое, что готовила, когда я был жив! Почему, когда я вчера шел подвыпивши, менты повязали меня и я провел всю ночь в обезьяннике? Почему в этом раю всё в точности так, как было при жизни!

Ангел испугано извлек из складок одежды несколько томов и принялся лихорадочно их листать.

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– Да нет же, – наконец сказал он облегченно, – у вас всё не так, как было на Земле. Все ваши мечты, все ваши чаяния сбылись, как это и положено в Раю. Вот, смотрите, вы мечтали о зарплате в двадцать пять тысяч рублей, и у вас здесь зарплата – 25 тысяч рублей, а не 10 тысяч, как на земле. Вы мечтали, чтобы ваш сын не носил двоек из школы, и теперь у него – только тройки, двоек нет. Вы мечтали о трехкомнатной квартире – у вас тут – трехкомнатная квартира. Вы мечтали о том, чтобы ваша жена заткнулась и не пилила вас, и она целыми днями молчит. Вы мечтали о том, чтобы вас не били в милиции, и вас ведь вчера не били, составили протокол и выпустили, даже пальцем не тронув. Вы мечтали в отпуске поехать на море в Крым, и, уверяю вас, как только подойдет время вашего отпуска вы проведете его на море. Подумайте сами, и вы поймете, что все ваши мечты сбылись, вспомните что я еще не назвал, всякие мелочи.

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Человек задумался.

– Да вы правы, – сказал он наконец, – все сбылось, до мелочей, даже эта пенсионерка-собачница из соседней квартиры исчезла, я ее тут ни разу не видел, полное спокойствие на этаже.

– Ну вот видите…

– Но я же не об этом мечтал! – крикнул в отчаянии человек. – Это всё же все мелочи! Я мечтал о бо́льшем! На самом деле я мечтал стать миллионером! Я хотел стать великим художником или музыкантом! Я мечтал отправиться в кругосветные путешествия!

Ангел полистал одну из книг.

– Да, такие мысли действительно посещали вас, – сказал он, – но вы никогда не принимали их всерьез, даже не допускали мысли о том, что они могут когда-нибудь исполнится. И потому вы к ним не стремились. К зарплате в 25000 стремились, а к тому, чтобы отправиться в путешествие – нет! А значит, – вздохнул он, – это были просто мысли, а не мечты.

– И что же теперь делать? – спросил человек

– Наслаждайтесь райской жизнью. Той жизнью, о которой вы мечтали, пока были живы.

– Но… – воскликнул человек… – ведь библия, религия, обещает совсем другой рай. Где тот райский сад, в котором я могу гулять и петь песни во славу Божью? Он был обещан! Где он?

– Вокруг, – ответил ангел, – неужели вы не заметили? Вы же каждый день ходите мимо него, он – под окнами вашего дома, он – за тем входом метро, через который вы проходите каждый день, отправляясь на работу. Он окружает тот кабачок, в котором вы проводите время с друзьями по выходным. Вам и всего-то нужно было бы сделать один шаг в сторону от своего привычного маршрута, и вы оказались бы в райском саду. Но вы этого до сих пор не сделали просто потому, что вам этого не надо было. – Ангел сделал паузу. – честно говоря, я не думаю, что вы и впредь будете туда ходить.

– И что? – тихо спросил человек, – у каждого, кто в раю, всё то же самое?

– У всех разное, – ответил ангел, – Господь всемогущ и милостив! Чтобы попасть в рай, достаточно просто не совершать смертных грехов на земле. И даже если совершить их, все равно попадете в рай, если искренне раскаетесь. Но вот каким будет его рай, – это определяется тем, как человек прожил жизнь, к чему он стремился человек при жизни.

– Интересно, а вот эта гадина, моя соседка, пенсионерка, что превратила наш подъезд в собачий приют, она к чему стремилась?

Ангел молча очертил в воздухе круг и внутри этого круга возникло изображение. Человек увидел женщину, бегущую по цветущему лугу и несущуюся за ней свору собак.

– Это ее наказание? – спросил человек, и в следующий миг понял, что собаки не преследуют женщину, а играют с ней.

Невидимая камера приблизилась к лицу женщины и человек увидел, что она счастливо смеется, а еще он увидел, что это лицо молодо и красиво.

– Самая ее большая мечта была, – сказал ангел, – встретить за последней чертой всех ушедших друзей, всех, кого она потеряла за свою жизнь.

– Она такая молодая, я не узнал ее. Почему же я не помолодел?

– Тело стареет всегда. А вот душа иногда старится вместе с телом, а иногда нет. В раю обитают души, а не тела.

– А наш великий Руководитель? Который сначала пообещал всем нам рай, а потом нас всех туда отправил? Он тоже в Раю?

– У него тоже были мечты… – обтекаемо ответил Ангел.

– Они сбылись?

– Как и у всех…

– А можно глянуть на него?

Ангел отчетливо вздрогнул:

– Вы уверены? Всё-таки мы в Раю, и я обязан хранить ваше душевное спокойствие.

– Я хочу увидеть, что с ним стало!

Ангел очертил в воздухе круг.

Человек увидел лицо Великого руководителя, искаженное ужасом и ненавистью. Он был обвешан целым арсеналом всякого оружия. Задыхаясь от усталости, Великий руководитель бегал между зубцами крепостной башни и непрерывно стрелял в многочисленных людей, пытающихся взобраться наверх.

– У него была заветная мечта, всегда побеждать, всегда одерживать верх над врагами, всегда уничтожать тех, кто стремиться занять его место. Теперь эта места сбылась. Теперь он будет побеждать вечно, без сна и отдыха.

– Вечно!

– У Господа удивительное чувство юмора, – улыбнулся ангел.

– Я не об этом! Мне теперь тоже предстоит вечно ходить на работу за зарплату в 25 000 рублей?

– Рай – это вечность!

– Но… какой же это рай! Я хочу обещанных райских наслаждений!

– Наслаждайтесь. Ведь вам теперь дано всё, к чему вы стремились в своей жизни.

– Но так не должно быть! Можно это как-то переиграть? Я буду стремиться совсем к другому, к чему-то великому и возвышенному, я буду вести себя иначе!

– Вам стоило это сделать пока вы были живы. Учитываются только ваши земные дела и стремления. Жизнь для того и дается человеку…

– Неужели ничего нельзя сделать? Можно мне поговорить непосредственно с Господом?

– Вы говорите с ним, – торжественно улыбнулся ангел, – я всего лишь проводник божьей воли. Мои уши – уши Бога, всё, что слышу я – слышит Бог. Мои уста – уста Бога, когда я говорю – Бог говорит моими устами.

– Господи! – Человек в отчаянии сложил руки, – но неужели… – и тут внезапная идея осенила его, – а я могу заново родиться? Я, конечно, православный, но ведь Бог-то един, он один тот же, и у христиан, и у евреев, и мусульман, и у буддистов. Буддисты же перерождаются, значит и мне можно?

– Можно, – улыбнулся ангел, – но вы уверены, что хотите этого?

– Конечно хочу, что за вопрос!

– Я имею в виду, – сказал ангел, – уверены ли вы, что в результате перерождения ваше положение улучшится, а не ухудшится? Иногда разумнее ценить то, чем уже обладаешь.

– Что за вопрос! Конечно, я уверен, я же все осознал, я все понял, я пойду теперь другим путем!

– После нового рождения вы ничего не будете ничего помнить, ни того, что вы осознали, ни того, что вы поняли, и пойдете вы тем путем, который сочтете для себя наиболее комфортным. И не факт, что этот путь улучшит ваше положение по сравнению с нынешним.

– Я уверен… – начал человек и вдруг осекся.

Он пристально посмотрел на Ангела.

– Эта моя жизнь, которую я прожил… она ведь была первой, единственной? Или были и другие?

Ангел на мгновенье прикрыл глаза.

И в тот миг, когда его веки сомкнулись, человек вдруг увидел длинную череду своих перерождений, тысячи…. А может и миллионы жизней. Человек увидел их все сразу и предельно отчетливо.

Но только на одно мгновенье.

Ангел открыл глаза и все сразу забылось. Осталось только понимание того, что только что прожитая жизнь была не единственной, и не лучшей, и не худшей. Она была лишь маленьким звеном в длинной цепочке попыток исправить ситуацию.

А еще, он не был в этом уверен, но у него осталось ощущение, что среди тех тысяч или миллионов воспоминаний, что сейчас пронеслись перед ним, было и такое: он стоит на вершине крепостной башни и стреляет вниз из крупнокалиберного пулемета.

– Ну что, решились? – спросил Ангел.

– А можно, я подумаю? – спросил человек.

– Конечно, – ответил Ангел, – думайте, у вас ведь впереди вечность.

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Андрей ШипиловАндрей Шипилов
Место
Россия
Источник
Источник:Сайт Андрея Шипилова
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
неперевершено !!! яка туга та радість одночасно....неперевершено ! "і ще бринить останній звук в повітрі , і час - неперевершний дерегент , перегортае ноти на пюпітрі.."..
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