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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор NewsaderВсе статьи автора

''Рай'' для Путина: ответ США на российский ядерный шантаж

4.9т

Трамп объявил о выходе из Договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности, а затем в его администрации тут же рассказали о планах пересмотреть и не продлевать другой важнейший документ — соглашение о сокращении ядерных вооружений (СНВ-III). Оба случая — крайне неприятные сюрпризы для Москвы. Дело в том, что готовность выйти Америки из ДРСМД ранее была отнюдь не очевидной, а про СНВ-III американцы и вовсе особо не вспоминали.

На протяжении последних лет США обвиняли Кремль в нарушении ДРСМД, однако всячески подчеркивали, что сами, конечно же, постараются сохранить его любыми путями, а если и станут создавать ракеты наземного базирования, то такие, которые вроде как и не нарушают это соглашение. В течение этого времени в СМИ то и дело просачивались слухи о намерении Пентагона разработать подобные снаряды. Несколько недель назад незаметной прошла примечательная весть о разработке в США двух новейших сокрушительных наземных орудий для прорыва российских средств ПВО — гиперзвуковой и неуловимой маневрирующей ракеты с радиусом поражения свыше полутора тысяч километров, а также ствольной мега-артиллерии с аналогичной дальнобойностью. Практически в это же время постпред США в НАТО внезапно ошеломила всех заявлением о том, что Пентагон готовится превентивно ликвидировать российские ракеты еще на стадии их разработки, если поймет, что Москва не собирается прекращать их развертывание.

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И теперь вдруг — выход США из обоих стратегических договоров. Без всяких оговорок. После многократных вежливых "английских" предупреждений — ошеломительный вихрь решений.

О чем свидетельствуют все эти шаги? Как минимум о том, что у США уже сейчас есть средства борьбы с российскими запрещенными вооружениями — не обязательно симметричные, которые пока что находятся на стадии проектирования. В отличие от хвастливых россиян, показывающих мультфильмы про ракеты с ядерными двигателями, американцы держат свои — настоящие и реально действующие — вооружения в секрете. Об их эффективности них мы узнаем в момент атаки против инфраструктуры Асада и расстрела группы российских наемников. Важно то, что Америка — в отличие от России — не привыкла шутить. Это у Путина вам могут рассказывать о гиперзвуковых ракетах, а потом американские СМИ узнают о том, что у россиян, оказывается, нет даже материалов, способных выдержать сверхзвуковые нагрузки. А вот если американцы анонсировали подобную разработку — держитесь крепче. Это вам не цирк с Жириновским, который рассказывает про С-700. Эти вооружения будут разработаны — в отличие от российских.

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Самое же замечательное в этой истории то, что Путин попросту доигрался с огнем: он полагал, что напугает американцев мартовскими байками про новейшее вооружение и заставит их мчаться к столу переговоров с Москвой, чтобы договориться хоть о чем-то — ну хотя бы о тех же ракетах. Вышло, однако, иначе: в США не клюнули на удочку Кремля и не рванули на переговоры с ним о вооружениях, а, напротив, принялись с еще большим рвением заниматься разработкой инструментов, которые позволили бы нейтрализовать российские ракеты на земле и в полете. Среди прочего, сейчас в Пентагоне носятся с идеей разместить в космосе тысячи перехватчиков, способных ликвидировать гиперзвуковые снадяры. Те же "звездные войны Рейгана", только уже без анекдотов про советского сантехника от американского президента.

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Сегодня в МИД РФ назвали это поведение США "шантажом", однако это типичная "проекция": шантажом — в том числе ядерным — занимались все эти годы как раз россияне. И то, с каким хладнокровием воспринимают на Западе учения стратегических ядерных сил России, а также рассказы Путина о "райской" жизни соотечественников после ядерной войны, говорит о следующем: в Вашингтоне готовы побеждать в этой войне — хоть в конвенциональной, хоть (если придется) в ядерной. Теперь замглавы МИД Сергей Рябков называет эту политику Трампа "топорной и грубой". Однако на самом деле это единственно возможное поведение против иезуитского виляния задницей, которой занимается Москва: нечего играть со спичками у бензобака.

До войны, впрочем, едва ли дойдет, а вот реальность будет заключаться в том, что Трамп попросту вовлекает Россию в новую гонку вооружений, которую она проиграет так же, как в свое время ее проиграл СССР, чем и завершил свое существование. На сей раз проигрыш будет выглядеть еще более стремительным и сокрушительным: Россия уже срывает ряд оборонных проектов и выглядит откровенно слабо не только в военном отношении, но и в игре разведок — и это на фоне стремительного сокращения экономики. Если у них такие петровы и бошировы в "ГРУ" и такие рогозины в Роскосмосе, то можно только догадываться, какова квалификация тех, кто занимается у них ракетно-ядерными вооружениями.

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Автор
Александр КушнарьАлександр Кушнарь
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Александра Кушнаря
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
Кушнарь пиздит или нет?)))
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
Тролли епта!!!))) Где вы??!!))) Пошумим блять))) Комментируем, комментируем))))
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