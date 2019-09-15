"Радуюсь!" Папа Римский прокомментировал обмен пленными между Киевом и Москвой

Папа Римский Франциск поприветствовал обмен пленными между Украиной и Россией.
Так, данное заявление прозвучало в воскресенье, 15 сентября, во время общения с паломниками, передает "Радио Ватикана".
"Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых близких и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за прочный мир на восточной Украине", – сказал Папа Римский.
Папа Римский
"2000"
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.
На территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев.
США, Европа, другие страны и международные организации крайне позитивно отреагировали на обмен пленными между Украиной и РФ по схеме 35 на 35, предположив, что это первый шаг к миру.
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