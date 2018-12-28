Радиоактивное цунами: в США рассказали, зачем России нужно оружие ''Судного дня''

Россия разрабатывает разрушительное оружие "Судного дня", которое может стереть крупные города США с лица Земли.

Об этом заявил бывший старший советник Госдепа Кристиан Уитакер, уточнив, что в Америке обеспокоены возможностью нападения РФ с помощью атомной бомбы, говорится в статье Daily Express с заголовком "Треться мировая война".

По его словам, Кремль может ее сбросить у берега, что спровоцирует стометровое радиоактивное цунами. Уитакер добавил, что удар бомбы в несколько мегатонн будет хуже, чем стометровая волна, ведь вода может поглощать большую часть силы, создаваемую таким взрывом.

Такими опасениями в США поделились на фоне испытаний Россией стратегического беспилотника "Посейдон", способного переносить ядерные боезаряды. Его также называют оружием "Судного дня". Подводные испытания начались 25 декабря.

Оружие "Судного дня" Минобороны РФ / YouTube

Аналитики из Пентагона утверждают, что подводные лодки РФ могут нести "десятки мегатонн" взрывной энергии. В США опасаются, что беспилотник может незамеченным подкрасться близко к берегу, чтобы "устроить Армагеддон".

Эксперты утверждают, что такой взрыв под водой может спровоцировать цунами столь же сильное, как то, которое привело к гибели 20 тысяч человек в Японии в 2011 году. Есть также опасения, что атомная подлодка может создать смертоносное радиоактивное облако пыли.

"Ядерное оружие мощностью от 20 до 50 тонн, примененное вблизи морского побережья, может дать достаточно энергии, чтобы вызвать цунами, которое по своей силе будет сопоставимо с тем, которое в 2011 году произошло в Японии. Лос-Анджелес или Сан-Диего будут особенно уязвимы для такого оружия", – рассказал физик Рекс Ричардсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уже делались прогнозы по уничтожению российским беспилотником прибрежных городов в США. В июле стало известно, что, несмотря на опасность оружия "Судного дня", американская и британская армии могут успешно противодействовать "Посейдону".

В России после начала испытаний задумались о развороте течения Гольфстрим с помощью ядерного оружия.