МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Радиоактивное цунами: в США рассказали, зачем России нужно оружие ''Судного дня''

3.9тЧитать материал на украинском

Россия разрабатывает разрушительное оружие "Судного дня", которое может стереть крупные города США с лица Земли.

Об этом заявил бывший старший советник Госдепа Кристиан Уитакер, уточнив, что в Америке обеспокоены возможностью нападения РФ с помощью атомной бомбы, говорится в статье Daily Express с заголовком "Треться мировая война".

По его словам, Кремль может ее сбросить у берега, что спровоцирует стометровое радиоактивное цунами. Уитакер добавил, что удар бомбы в несколько мегатонн будет хуже, чем стометровая волна, ведь вода может поглощать большую часть силы, создаваемую таким взрывом.

Новости
Россиянин доходчиво объяснил, что ждет Россию без дружбы с Украиной

Такими опасениями в США поделились на фоне испытаний Россией стратегического беспилотника "Посейдон", способного переносить ядерные боезаряды. Его также называют оружием "Судного дня". Подводные испытания начались 25 декабря.

Оружие "Судного дня"

Оружие "Судного дня"

Минобороны РФ / YouTube

Аналитики из Пентагона утверждают, что подводные лодки РФ могут нести "десятки мегатонн" взрывной энергии. В США опасаются, что беспилотник может незамеченным подкрасться близко к берегу, чтобы "устроить Армагеддон".

Эксперты утверждают, что такой взрыв под водой может спровоцировать цунами столь же сильное, как то, которое привело к гибели 20 тысяч человек в Японии в 2011 году. Есть также опасения, что атомная подлодка может создать смертоносное радиоактивное облако пыли.

"Ядерное оружие мощностью от 20 до 50 тонн, примененное вблизи морского побережья, может дать достаточно энергии, чтобы вызвать цунами, которое по своей силе будет сопоставимо с тем, которое в 2011 году произошло в Японии. Лос-Анджелес или Сан-Диего будут особенно уязвимы для такого оружия", – рассказал физик Рекс Ричардсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уже делались прогнозы по уничтожению российским беспилотником прибрежных городов в США. В июле стало известно, что, несмотря на опасность оружия "Судного дня", американская и британская армии могут успешно противодействовать "Посейдону".

В России после начала испытаний задумались о развороте течения Гольфстрим с помощью ядерного оружия.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Темы
Холодная война между Западом и РоссиейРоссийская военная угроза
Место
США
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
18
21
Смешно
8
Интересно
6
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
И когда уже приструнят эту обезьяну с гранатой? Весь мир от дебилов с манией величия страдает, вся история России - непрерывные захватнические войны, которые для тупого народа преподносятся как освободительные. Только русские хотят верить, что в империю все народы вошли добровольно и быть в ней не равноправными гражданами, а людьми второго и третьего сорта, чурками, азерами и тд.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
минин евген
минин евген
хуйня это всё. как-то жырик проооворился: кацапские учёные могут ночью чуть-чуть изменить гравитационное поле земли. вот это оружие, это круче надувных ракет в разы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лещов Юрий
Лещов Юрий
Мультики пуйла😁
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги