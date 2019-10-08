Ради России? Трамп задумал бросить еще одну мировую организацию

В Белом доме обсуждается возможность выхода из Договора по открытому небу.

Информация каким-то образом просочилась, после чего председатель комитета палаты представителей Элиот Энгель направил в связи с этим письмо с протестом советнику президента по нацбезопасности Роберту О’Брайену, передает "РБК".

"Я глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу, и решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого действия", — написал он.

Белый дом "КП"

По его словам, выход США из договора принесет пользу только России, а также навредит партнерам и их интересам в сфере национальной безопасности.

Энгель также считает, что это может разделить трансатлантический альянс и подорвет уверенность в надежности Соединенных Штатов как стабильного и предсказуемого партнера.

"Насколько мне известно, администрация не проводила консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу", — отметил он.

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