Ради людей: Ягланд высказался о России на заседании ПАСЕ

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд уверен, что Россия должна оставаться в Совете Европы, несмотря на нарушение обязательств перед СЕ.

Об этом он заявил во время заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы, отвечая на вопрос депутатов, передает "Украинская правда".

"Я остаюсь приверженным к сохранению России в СЕ... Страна-член остается здесь (в составе организации), пока страны-члены не примут обратного решения", - подчеркнул Ягланд.

Генсек Совета Европы отметил, что выступает за сохранение членства России, так как организация действует "не для стран, а для людей".

"Европейский суд по правам человека важен для граждан Российской Федерации... Меня ужасает возможность того, что россияне выпадут из-под действия Европейской конвенции", - сказал он.

В то же время Ягланд заявил о готовности к "жестким действиям" из-за неуплаты Россией взносов в бюджет Совета Европы.

"Совершенно неприемлемо то, что Россия делает, когда не выплачивает свой взнос в бюджет", - подчеркнул он, не уточнив детали.

Как сообщал "Обозреватель", в декабре 2017 года Россия нашла "вескую причину" для продления моратория на уплату взносов в бюджет Совета Европы.