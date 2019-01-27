В Германии предложили отказаться от туалетной бумаги

В Германии известное СМИ призвало европейцев отказаться от туалетной бумаги в пользу альтернативных способов гигиены ради защиты экологии.

В статье журналистки Лары Тиде в Süddeutsche Zeitung отмечается, что ежегодно люди смывают в унитаз тонны туалетной бумаги в ущерб планете.

Тиде выяснила, что лишь в Германии каждая семья за год использует в среднем 93 рулона туалетной бумаги. В то же время производители этого средства гигиены все время закупают свежую древесину, отказываясь использовать старую бумагу. Автор материала уверена, что такое расточительство ведет к экологическим проблемам, и рассказала об альтернативах.

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"Во многих бедных странах люди пользуются для этих целей мисками с водой, которые стоят рядом с туалетом", - написала Тиде.

Она признала, что предложенный способ "звучит для западных ушей поначалу крайне неаппетитно и не очень гигиенично", и добавила, что европейцы могли бы использовать биде.

По словам журналистки, это по итогу выйдет даже дешевле: вместо трат на закупку древесины (преимущественно в Латинской Америке), ее поставки, переработку и смыв можно было бы ограничиться лишь использованием воды.

Журналистка отметила, что очистка водой имеет экологическое преимущество, но при этом она намного гигиеничнее. Например, очистка водой снижает риск аллергических реакций. С другой стороны, использование туалетной бумагой может активно вызывать раздражение и воспаление кожи.

jetzt.de

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в министерстве обороны Великобритании посетители обнаружили рулон туалетной бумаги с изображением российского президента Владимира Путина и оскорбительной подписью по-русски.

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