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В Германии предложили отказаться от туалетной бумаги

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В Германии известное СМИ призвало европейцев отказаться от туалетной бумаги в пользу альтернативных способов гигиены ради защиты экологии.

В статье журналистки Лары Тиде в Süddeutsche Zeitung отмечается, что ежегодно люди смывают в унитаз тонны туалетной бумаги в ущерб планете.

Тиде выяснила, что лишь в Германии каждая семья за год использует в среднем 93 рулона туалетной бумаги. В то же время производители этого средства гигиены все время закупают свежую древесину, отказываясь использовать старую бумагу. Автор материала уверена, что такое расточительство ведет к экологическим проблемам, и рассказала об альтернативах.

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"Во многих бедных странах люди пользуются для этих целей мисками с водой, которые стоят рядом с туалетом", - написала Тиде.

Она признала, что предложенный способ "звучит для западных ушей поначалу крайне неаппетитно и не очень гигиенично", и добавила, что европейцы могли бы использовать биде.

По словам журналистки, это по итогу выйдет даже дешевле: вместо трат на закупку древесины (преимущественно в Латинской Америке), ее поставки, переработку и смыв можно было бы ограничиться лишь использованием воды.

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Журналистка отметила, что очистка водой имеет экологическое преимущество, но при этом она намного гигиеничнее. Например, очистка водой снижает риск аллергических реакций. С другой стороны, использование туалетной бумагой может активно вызывать раздражение и воспаление кожи.

В Германии предложили отказаться от туалетной бумаги

jetzt.de

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в министерстве обороны Великобритании посетители обнаружили рулон туалетной бумаги с изображением российского президента Владимира Путина и оскорбительной подписью по-русски.

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Место
Германия
Тег
Экология
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Немцы все просчитали до евроцента - если пригласить пару сотен тысяч заробитчан, то за небольшу мзду (чуть больше среднего заработка укроинця), они обеспечат чистоту немецких дуп, не прибегая к помощи туалетной бумаги. Слава безвизу!
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CARGO 100
CARGO 100
Томосятины, научите европейцев как "жить" надо: неделю ходишь нормально, потом переодел задом на перёд шаровары и еще неделю нормально ...
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
CARGO 100, чего ты тут пишешь? Иди учи европейцев своему богатому шароварному опыту
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Федоров Федор
Федоров Федор
Пидтримую неметчину.Пусть выписывают каклотролей с обоза - ильчуков,махал махалычей и т.п.Они им будут шлифовать до блеска задницы языками.Дешево и сердито.
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