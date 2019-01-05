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''Рабский закон!'' Венгрию охватили протесты против нападавшей на Украину власти

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В Венгрии профсоюзы пригрозили правительству премьер-министра Виктора Орбана общенациональной забастовкой и масштабными акциями протеста против изменений в трудовом кодексе, которые местные СМИ окрестили "рабским законом".

"Лидеры профсоюзов Венгрии призывают к общенациональной забастовке и новым протестам 19 января, чтобы противостоять изменениям трудового кодекса, которые они считают "рабским законом", вредным для работников", — говорится в сообщении Miami Herald.

Толпа в количестве не менее 10 тыс. человек собралась 5 января возле здания парламента Венгрии в Будапеште в знак протеста против изменений законодательства, утвержденных в декабре, позволяющие работодателям требовать от рабочих до 400 часов сверхурочного труда ежегодно.

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Политики из всех основных оппозиционных партий, общественные деятели и студенты приняли участие в митинге.

Президент федерации профсоюзов Венгрии Ласло Кордас заявил, что профсоюзы требуют отмены "закона о рабстве", повышение заработной платы и более гибкую пенсионную систему. Если правительство откажется вести переговоры, они начнут забастовку.

"Мир не может принадлежать популистам, Венгрия не может принадлежать Виктору Орбану", - заявил депутат венгерского парламента Бернадетт Шел.

Оппозиционные политики также пригрозили "свергнуть насквозь прогнивший режим Орбана".

В ответ в правительстве Венгрии заявили, что протесты против нового законодательства о труде финансирует миллиардер Джордж Сорос.

Венгрию охватили протесты против нападавшей на Украину власти
Венгрию охватили протесты против нападавшей на Украину власти
Венгрию охватили протесты против нападавшей на Украину власти

Отметим, что венгерский премьер Виктор Орбан известен последовательной антиукраинской политикой. Он неоднократно заявлял, что Украина не сможет вступить в НАТО или ЕС без уступок Будапешту. Также Венгрия обвиняла Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам из-за Закона Украины "Об образовании".

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты в Венгрии в начале декабря вспыхнули из-за предложенного партией премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" закона, который критики и профсоюзы называют "законом о рабстве".

Согласно закону, работодатели гарантированно могут назначать сверхурочные 250 часов в год каждому работнику. В то же время возможно дальнейшее увеличение сверхурочной работы с согласия работника.

Правительство утверждает, что изменения принесут пользу тем, кто хочет заработать больше денег, работая большее количество часов. Но профсоюзы считают, что работодатели могут использовать низкие зарплаты и другие методы давления на работников, заставляя их соглашаться больше работать.

Персона
Виктор Орбан
Место
ВенгрияБудапешт
Тег
протест
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Венгры не могли подождать хоть пару дней? У мокшан пердаки после томоса ещё только до половины накала дошли. Завтра будет гореть всё залесье. Я понимаю теперь что означает глобальное потепление) А тут ещё и венгры сцаной тряпкой хляснули по кацапским хлебалам. С педерации может остаться только выжженная земля...
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