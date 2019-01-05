''Рабский закон!'' Венгрию охватили протесты против нападавшей на Украину власти

В Венгрии профсоюзы пригрозили правительству премьер-министра Виктора Орбана общенациональной забастовкой и масштабными акциями протеста против изменений в трудовом кодексе, которые местные СМИ окрестили "рабским законом".

"Лидеры профсоюзов Венгрии призывают к общенациональной забастовке и новым протестам 19 января, чтобы противостоять изменениям трудового кодекса, которые они считают "рабским законом", вредным для работников", — говорится в сообщении Miami Herald.

Толпа в количестве не менее 10 тыс. человек собралась 5 января возле здания парламента Венгрии в Будапеште в знак протеста против изменений законодательства, утвержденных в декабре, позволяющие работодателям требовать от рабочих до 400 часов сверхурочного труда ежегодно.

Политики из всех основных оппозиционных партий, общественные деятели и студенты приняли участие в митинге.

Президент федерации профсоюзов Венгрии Ласло Кордас заявил, что профсоюзы требуют отмены "закона о рабстве", повышение заработной платы и более гибкую пенсионную систему. Если правительство откажется вести переговоры, они начнут забастовку.

"Мир не может принадлежать популистам, Венгрия не может принадлежать Виктору Орбану", - заявил депутат венгерского парламента Бернадетт Шел.

Оппозиционные политики также пригрозили "свергнуть насквозь прогнивший режим Орбана".

В ответ в правительстве Венгрии заявили, что протесты против нового законодательства о труде финансирует миллиардер Джордж Сорос.

Отметим, что венгерский премьер Виктор Орбан известен последовательной антиукраинской политикой. Он неоднократно заявлял, что Украина не сможет вступить в НАТО или ЕС без уступок Будапешту. Также Венгрия обвиняла Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам из-за Закона Украины "Об образовании".

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты в Венгрии в начале декабря вспыхнули из-за предложенного партией премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" закона, который критики и профсоюзы называют "законом о рабстве".

Согласно закону, работодатели гарантированно могут назначать сверхурочные 250 часов в год каждому работнику. В то же время возможно дальнейшее увеличение сверхурочной работы с согласия работника.

Правительство утверждает, что изменения принесут пользу тем, кто хочет заработать больше денег, работая большее количество часов. Но профсоюзы считают, что работодатели могут использовать низкие зарплаты и другие методы давления на работников, заставляя их соглашаться больше работать.