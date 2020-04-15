Работают круглосуточно: Турция приблизились к разработке вакцины от COVID-19

Марина Лисничук Мир 11:33, 15.04.2020 Обновлено: 12:28, 15.04.2020

В Турции начали лабораторные тесты антигена, который ранее был создан для разработки вакцины против нового типа коронавируса.

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Исследование проводят ученые из отделения Эгейского университета на базе созданной в стране научной платформы. Об этом сообщает Milliyet.

Отмечается, что они создали антиген для разработки ДНК-вакцины против COVID-19 и перешли ко второму этапу. Работа ведется круглосуточно.

"Мы завершили первый этап наших исследований по созданию вакцинного антигена. Теперь планируем определить эффективность ДНК-вакцины на животных в течение 4 месяцев", – заявляют турецкие ученые.

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