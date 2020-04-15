Работают круглосуточно: Турция приблизились к разработке вакцины от COVID-19

В Турции начали лабораторные тесты антигена, который ранее был создан для разработки вакцины против нового типа коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Исследование проводят ученые из отделения Эгейского университета на базе созданной в стране научной платформы. Об этом сообщает Milliyet.

Отмечается, что они создали для разработки ДНК-вакцины против COVID-19 и перешли ко второму этапу. Работа ведется круглосуточно.

"Мы завершили первый этап наших исследований по созданию вакцинного антигена. Теперь планируем определить эффективность ДНК-вакцины на животных в течение 4 месяцев", – заявляют турецкие ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ученые разных стран говорят о значительных успехах в разработке уже 70 вакцин против нового типа коронавируса. Несколько препаратом в настоящее время проходят испытания на людях.

При этом во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют появление вакцины от COVID-19 не ранее, чем через год.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!