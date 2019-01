''Работал на Россию'': Трамп взбесился из-за расследования ФБР

ФБР ведет расследование о том, действовал ли президент США Дональд Трамп в интересах России. Дело открыли после того, как американский президент уволил директора ФБР Джеймса Коми с должности в мае 2017 года.

Такие данные сообщило издание The New York Times со ссылкой на бывших сотрудников правоохранительных органов и другие информированные источники.

Трамп в своем Twitter уже заявил, что для расследование ФБР не было никаких оснований и никаких доказательств. Кроме того, Коми он назвал лживым, а издание The New York Times,– провальным.

"Ого, только что узнал в "The Failing New York Times" (провальном New York Times – Ред.), что коррумпированные бывшие лидеры ФБР, почти все уволенные или были вынужденные покинуть свою должность по очень плохим причинам, начали расследование против меня без всякой причины и без доказательств после того, как я уволил лживого Джеймса Коми. Это обман!" - написал Трамп.

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin’ James Comey, a total sleaze!