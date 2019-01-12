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''Работал на Россию'': Трамп взбесился из-за расследования ФБР

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ФБР ведет расследование о том, действовал ли президент США Дональд Трамп в интересах России. Дело открыли после того, как американский президент уволил директора ФБР Джеймса Коми с должности в мае 2017 года.

Такие данные сообщило издание The New York Times со ссылкой на бывших сотрудников правоохранительных органов и другие информированные источники.

Трамп в своем Twitter уже заявил, что для расследование ФБР не было никаких оснований и никаких доказательств. Кроме того, Коми он назвал лживым, а издание The New York Times,– провальным.

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"Ого, только что узнал в "The Failing New York Times" (провальном New York Times – Ред.), что коррумпированные бывшие лидеры ФБР, почти все уволенные или были вынужденные покинуть свою должность по очень плохим причинам, начали расследование против меня без всякой причины и без доказательств после того, как я уволил лживого Джеймса Коми. Это обман!" - написал Трамп.

Тем временем следователи контрразведки США пытались выяснить, было ли увольнение президентом США экс-директора ФБР препятствованием правосудию. Кроме того, они проверяли, представляли ли действия Трампа возможную угрозу национальной безопасности, а также сознательно ли он работал на Россию или неосознанно попал под влияние Москвы.

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Адвокат американского президента прокомментиривал расследование.

"Тот факт, что прошло полтора года, и не найдено никаких свидетельств об угрозе национальной безопасности, означает, что они ничего не нашли", - заявил он.

Напомним, причиной увольнения Коми называли закрытие расследования дела против Хиллари Клинтон. Якобы она пользовалась служебной почтой в личных целях. Но, по мнению демократов, Коми уволили из-за расследования ФБР о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

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Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за разногласий с Трампом об отношениях с Россией.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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