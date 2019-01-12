''Работал на Россию'': Трамп взбесился из-за расследования ФБР

ФБР ведет расследование о том, действовал ли президент США Дональд Трамп в интересах России. Дело открыли после того, как американский президент уволил директора ФБР Джеймса Коми с должности в мае 2017 года.

Такие данные сообщило издание The New York Times со ссылкой на бывших сотрудников правоохранительных органов и другие информированные источники.

Трамп в своем Twitter уже заявил, что для расследование ФБР не было никаких оснований и никаких доказательств. Кроме того, Коми он назвал лживым, а издание The New York Times,– провальным.

"Ого, только что узнал в "The Failing New York Times" (провальном New York Times – Ред.), что коррумпированные бывшие лидеры ФБР, почти все уволенные или были вынужденные покинуть свою должность по очень плохим причинам, начали расследование против меня без всякой причины и без доказательств после того, как я уволил лживого Джеймса Коми. Это обман!" - написал Трамп.

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin’ James Comey, a total sleaze! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.

Тем временем следователи контрразведки США пытались выяснить, было ли увольнение президентом США экс-директора ФБР препятствованием правосудию. Кроме того, они проверяли, представляли ли действия Трампа возможную угрозу национальной безопасности, а также сознательно ли он работал на Россию или неосознанно попал под влияние Москвы.

Адвокат американского президента прокомментиривал расследование.

"Тот факт, что прошло полтора года, и не найдено никаких свидетельств об угрозе национальной безопасности, означает, что они ничего не нашли", - заявил он.

Напомним, причиной увольнения Коми называли закрытие расследования дела против Хиллари Клинтон. Якобы она пользовалась служебной почтой в личных целях. Но, по мнению демократов, Коми уволили из-за расследования ФБР о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за разногласий с Трампом об отношениях с Россией.

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