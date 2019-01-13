Работает на Россию? Журналисты подловили Трампа на двусмысленном ответе

Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительным вопрос о связях с Россией, однако не ответил на него однозначно.

Так, 12 января ведущий телеканала Fox News спросил у американского лидера, работал он когда-то на Россию, пишет The Guardian.

"Я думаю, это самая оскорбительная вещь, о которой меня спрашивали", — сказал в ответ президент.

The Guardian

Как подчеркивает издание, он не ответил, да или нет.

В материале также напоминается о факте увольнения Трампом Джеймса Коми, директора ФБР. Издание New York Times сообщило, что сотрудники правоохранительных органов были настолько обеспокоены таким решением президента, что начали контрразведывательное расследование, пытаясь выяснить, действовал ли он как российский агент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за разногласий с Трампом об отношениях с Россией.

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