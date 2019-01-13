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Работает на Россию? Журналисты подловили Трампа на двусмысленном ответе

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Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительным вопрос о связях с Россией, однако не ответил на него однозначно.

Так, 12 января ведущий телеканала Fox News спросил у американского лидера, работал он когда-то на Россию, пишет The Guardian.

"Я думаю, это самая оскорбительная вещь, о которой меня спрашивали", — сказал в ответ президент.

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Работает на Россию? Журналисты подловили Трампа на двусмысленном ответе

The Guardian

Как подчеркивает издание, он не ответил, да или нет.

В материале также напоминается о факте увольнения Трампом Джеймса Коми, директора ФБР. Издание New York Times сообщило, что сотрудники правоохранительных органов были настолько обеспокоены таким решением президента, что начали контрразведывательное расследование, пытаясь выяснить, действовал ли он как российский агент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за разногласий с Трампом об отношениях с Россией.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
Россияскандалыполитика
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Никогда ещё полковник ГРУ Трампов не был так близок к провалу)))
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1
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Че эту рыжую горилу еще спрашивать ? И так не видно что ли . Московия записала это чмо на касету и шлет приветы . Импичмент и пусть дальше вылизует вагины на конкурсах красоты . Нужно у украинских баб спросить им трамп куни делал на конкурсах красоты 😂
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Доктор Смерть, я смотрю, ты всё-таки не долизал клитор Клинтон, созвучно, или наоборот, зализал до смерти, политической! А Обаме всю жопу, до блеска, вылизал? А у Ангелы Меркель как клитор, после того как она поссыт, солодкий? Давай переключайся на клитор Терезы Губертовны Мэй, потом расскажешь, слаще он чем у Меркель, или нет.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Чубаки ждут команды. и готовы порвать своего хозяина
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Семёнов Александр,баба Шура,готов принять ещё одного президента-беглеца?
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