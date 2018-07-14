Слава Рабинович пояснил скандал с Видой и "Славой Украине"

Украинский МИД должен сказать свое слово в истории с лозунгом "Слава Украине", произнесенным хорватским футболистом, а также последовавшими за этим санкциями ФИФА.

Такое заявление OBOZREVATEL сделал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"МИД Украины, безусловно, должен сказать свое слово. Это явно международная политическая ситуация, и это прямая обязанность министерства", - убежден он.

По мнению блогера, в этой ситуации Украина должна "причислить себя к цивилизованным странам и представить себе, как в этой ситуации действовали бы они", тем более что "в этом вопросе у политического руководства Украины и украинского народа есть достаточно консолидированная позиция".

В контексте санкций ФИФА в отношении лидера сборной Хорватии, экс-игрока "Динамо" Киев Домагоя Виды и члена делегации хорватской команды на чемпионате мира Огнена Вукоевича, Рабинович заметил: "Это абсолютно логичное следствие шредеризации ФИФА".

"Да, у ФИФА есть свои правила и ограничения в политических манифестациях во время чемпионатов мира и других спортивных мероприятий, которые проходят под эгидой этой организации. Это правда. Но если бы российский футболист в аналогичной ситуации произнес лозунг: "Слава России", никой реакции бы не последовало. И если бы он, например, сказал "Слава Франции", то тоже никакой реакции бы не было".

"Тем более если бы в аналогичной ситуации российский игрок в своей профессиональной футбольной карьере выступал бы за какой-либо французский клуб", - добавил блогер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Слава Рабинович заявил: чемпионат мира по футболу ни при каких обстоятельствах не мог проводиться в России.