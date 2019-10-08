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8 октября • обновлено в 12:58
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"Второй шаг к капитуляции": в Литве предупредили об опасности "формулы Штайнмайера"

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Согласование Киевом условий особого статута Донбасса станет вторым шагом к капитуляции Украины.

Такого мнения придерживается старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс, пишет "Апостроф". "Наверное, это второй шаг к капитуляции. Первый – это принимать "формулу Штайнмайера". Мы знаем, какие условия России: полная капитуляция Украины, возможность получить все рычаги, которые не позволят Украине дальше двигаться по пути в ЕС и НАТО и смогут дестабилизировать Украину, как некоторые говорят, разрушить само украинское государство как таковое", – сказал он.

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Последствия "формулы Штайнмайера" для Украины

Последствия "формулы Штайнмайера" для Украины

"112 Украина"

Лауринавичюс также считает, что боевики и российские войска никуда не уйдут с Донбасса после импементации "формулы Штайнмайера".

"то будет возможность для России не только получить влияние на самом Донбассе, но и дестабилизировать Украину еще больше. Люди, которые должны считаться бандитами или террористами, будут представителями власти. И представителями власти не только в этом регионе, который сейчас является "черной дырой", но и в украинском парламенте. Это большие риски для страны", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте главы государства появилась петиция, в которой президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили перенести офис на Донбасс, а именно – в поселок Золотое на Луганщине.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украинцы, почему те кто хочет продолжения войны не стоит в очередях военкоматов?
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70rus xxx
70rus xxx
Опа,а эти каким боком к капитуляции?
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Mega Death
Mega Death
Через50-60 лет про эту Литву будут говорить в прошедшем времени. Уж очень быстро дохнут и разбегаются эти лимитрофов))
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