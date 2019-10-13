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13 октября • обновлено в 14:47
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"Все по-русски говорят!" Путин сделал тревожное заявление о еще одной стране

2.2т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что у Кремля с Израилем достаточно хорошие отношения.

Об этом он сообщил в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, передает RT. При этом глава РФ уточнил, что Кремлю якобы небезразлична судьба этой страны.

Владимир Путин

Владимир Путин

rt.com

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"Мы вернулись!" Путин сделал циничное заявление об отношениях с другими странами

"Почти 1,5 млн человек израильских граждан — это выходцы из бывшего Советского Союза. Это почти русскоговорящая страна. Там куда ни придешь, в магазин, — все по‑русски говорят. Но у нас есть принципиальная позиция по палестинскому урегулированию. Мы строго придерживаемся всех решений Организации Объединённых Наций и считаем, что они должны быть выполнены", – сказал Путин.

По его словам, Москва исходит из необходимости реализовать план двух государств и создать палестинское государство. Путин уверен, что такой шаг "восстановит единство".

"Мы считаем, что очень важным фактором было бы восстановление палестинского единства, потому что выступать с разных позиций — это ослабляет общепалестинскую позицию", – резюмировал лидер Кремля.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Путин заявил о высоком уровне отношений с Израилем и назвал государство русскоязычным.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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