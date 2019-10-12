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12 октября • обновлено в 16:47
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"В ДНР везде предательство": боевик "Кацап" взмолился о помощи в сети. Видео

1.4т Читать материал на украинском

Боевик "ДНР" Михаил Кошман по кличке "Кацап", который во время войны на Донбассе остался инвалидом первой группы, пожаловался на "предательство и безразличие" своих главарей.

Видео с обращением боевика в Facebook выложил паблик "РаиссяТудей". Пользователи соцсети в ответ раскритиковали позицию мужчины (для просмотра видео доскролльте новость до конца).

Скриншот видео

Скриншот видео

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По словам боевика, он уже записывал обращения о помощи к окружающим, надеясь на изменение ситуации, в частности, ожидая помощи от главарей "ДНР". Однако ситуация "стала только хуже", сетует террорист.

Мужчина, который признается в оккупации Донбасса и хвастается тем, что был "с первых дней на передовой", жалуется, что у него нет денег на еду, лекарства и жилье. При этом он высказывает надежду "опять встать на ноги".

В комментариях под видео пользователи Facebook раскритиковали обращение боевика. Их возмутила позиция мужчины, который сначала "убивал украинцев за ДНР", после чего "просит у них помощи".

"В ДНР везде предательство": боевик "Кацап" взмолился о помощи в сети. Видео

Стоит отметить, что это не первое обращение "Кацапа" в таком формате - ранее он уже записывал видео, в которых жаловался на условия жизни, низкую пенсию и критиковал главарей боевиков.

Напомним, ранее OBOZREVATEL уже писал, как боевик по кличке "Кацап" рассказал о "кидалове" со стороны "республики".

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Темы
Война на Донбассе АТО на Донбассе
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
Он такой же ополченец,как Цемах гл.свидетель по Боингу.
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
А где олгинсие боты с вечным вывсевреие?
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