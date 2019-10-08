"Укрепим Украину": в ЕС выразили мощную поддержку в борьбе с Россией

В Евросоюзе продолжат поддержку Украины в борьбе с Россией и сохранят санкции против РФ.

Об этом заявил Жозеп Боррель, который вероятно станет преемником Федерики Могерини на посту главы внешнеполитической службы Евросоюза, передает DW.

"Лучший путь противостоять российскому экспансионизму или же, если хотите, российской угрозе – это помочь Украине укрепить Украину, усилить ее устойчивость и способность проводить реформы, а также помочь стать полноценной демократической процветающей страной", – сообщил дипломат.

При этом, ЕС сохранит санкции против России, "до тех пор, пока поведение РФ не изменится".

Испанский политик также напомнил, что достаточно одному государству-члену ЕС выступить против санкций, чтобы они прекратили действовать, поэтому он выступает за то, чтобы в вопросе санкций, в частности в отношении России, перейти к принятию решений в Совете ЕС от нынешнего единогласия к квалифицированному большинству.

Боррель пообещал, что его первым усилием на посту будет сохранение единства в вопросе санкций и усиление поддержки странам-соседям Евросоюза.

Евросоюз и Украина Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз не признает проведения так называемых местных выборов в аннексированном Россией Крыму.

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