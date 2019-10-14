"Шеф не выходит на связь": появилась новая информация про гибель повара Путина

После появления информации о гибели миллиардера Евгения Пригожина из окружения президента РФ Владимира Путина, сразу несколько источников опубликовали информацию о его возможном состоянии.

По данным телеграм-канала Дмитрия Колезева, Министерство иностранных дел России не подтверждает эту информацию. В ведомстве отмечают, что на борту самолета было два гражданина РФ, но "Пригожина среди них не было".

Евгений Пригожин и Владимир Путин rferl.org

"Противоречивая информация о судьбе бизнесмена Евгения Пригожина. Сайт Readovka вчера сообщил, что Пригожин мог погибнуть во время катастрофы Ан-72 в Конго 10 октября. Это издание в свое время было одним из первоисточников информации о детях, пострадавших в результате некачественного питания, поставляемого пригожинскими компаниями", – отмечает автор.

Отмечается также, что "в околосиловых телеграм-каналах информацию о гибели Пригожина называют фейком. При этом в окружении самого Пригожина в Питере говорят, что шеф некоторое время не выходил на связь. Но в слухи об авиакатастрофе не верят.

"К информации о гибели стоит отнестись скептически. Думаю даже, вполне в духе Пригожина самому распускать такие слухи о себе. Известно, что у Пригожина имеются интересы в Конго, то есть теоретически он мог там быть. Также известно, что он лично вылетает в места присутствия ЧВК Вагнера, например в ЦАР он проводил переговоры с местными повстанцами", – резюмирует автор канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пригожина заподозрили в том, что он убил российских журналистов в Африке.

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