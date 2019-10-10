"Призыв к Зеленскому был уместен": Трамп получил поддержку в скандале

Для президента Дональда Трампа является вполне уместным обратиться к украинскому главе Владимиру Зеленскому с просьбой расследовать коррупционные действия.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью программе "NewsHour", передает Reuters."Я считаю, что было бы вполне уместно попробовать заставить другую страну перестать быть коррумпированной", – сказал он.

Майкл Помпео RT

По словам Помпео, он слышал разговор Трампа и Зеленского, в котором президент США попросил украинского коллегу провести расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Как писал OBOZREVATEL:

Джо Байдена подозревают в шантажировании власти Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.

3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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