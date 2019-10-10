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10 октября • обновлено в 14:14
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"Призыв к Зеленскому был уместен": Трамп получил поддержку в скандале

4.7т Читать материал на украинском

Для президента Дональда Трампа является вполне уместным обратиться к украинскому главе Владимиру Зеленскому с просьбой расследовать коррупционные действия.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью программе "NewsHour", передает Reuters."Я считаю, что было бы вполне уместно попробовать заставить другую страну перестать быть коррумпированной", – сказал он.

Новости
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Майкл Помпео

Майкл Помпео

RT

По словам Помпео, он слышал разговор Трампа и Зеленского, в котором президент США попросил украинского коллегу провести расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский Майк Помпео
Место
США
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Mega Death
Mega Death
Украина на шпагате))
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3
0
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Григорьев Григорий, или тебе серпом по яйцам
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0
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Mega Death, тут два варианта - или Трамп их посадит на шпагат "пилоткой" об асфальт, или Путин их яйцами об бетонку ...
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0
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Зеленский на сковороде уже. Осталось конфорку запалить ...
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4
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
...Прикрывая свой личный интерес? Хехе, хитро.
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