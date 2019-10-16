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16 октября • обновлено в 07:09
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"Прекратите огонь!" Трамп и Эрдоган обменялись громкими угрозами

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Президент США Дональд Трамп призвал Турцию прекратить огонь в Сирии и пригрозил новыми санкциями.

Так, по его словам 16 октября вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео завтра отправятся в Турцию, чтобы обсудить с представителями Анкары прекращение наступления на сирийских курдов. Видео с его речью опубликовано в Twitter.

По словам Трампа, делегация намерена требовать от официальной Анкары сворачивания военной операции. При этом он пригрозил повышением тарифов на сталь в случае, если переговоры провалятся.

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Дональд Трамп угрожает Турции из-за Сирии

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"Мы просим о прекращении огня. Мы ввели самые жесткие санкции, которые вы можете себе представить", — сказал он.

В ответ на эти заявления президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что он никогда не объявит о прекращении огня в северо-восточной Сирии.

"Они говорят "объявить прекращение огня". Мы никогда не объявим о прекращении огня. Они заставляют нас прекратить операцию. Они объявляют санкции. Наша цель ясна. Мы не беспокоимся о каких-либо санкциях", цитирует его слова Reuters.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп
Место
Сирия
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