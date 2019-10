"Прекратите огонь!" Трамп и Эрдоган обменялись громкими угрозами

Президент США Дональд Трамп призвал Турцию прекратить огонь в Сирии и пригрозил новыми санкциями.

Так, по его словам 16 октября вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео завтра отправятся в Турцию, чтобы обсудить с представителями Анкары прекращение наступления на сирийских курдов. Видео с его речью опубликовано в Twitter.

По словам Трампа, делегация намерена требовать от официальной Анкары сворачивания военной операции. При этом он пригрозил повышением тарифов на сталь в случае, если переговоры провалятся.

"Мы просим о прекращении огня. Мы ввели самые жесткие санкции, которые вы можете себе представить", — сказал он.

В ответ на эти заявления президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что он никогда не объявит о прекращении огня в северо-восточной Сирии.

"Они говорят "объявить прекращение огня". Мы никогда не объявим о прекращении огня. Они заставляют нас прекратить операцию. Они объявляют санкции. Наша цель ясна. Мы не беспокоимся о каких-либо санкциях", – цитирует его слова Reuters.

MIKE PENCE says TRUMP has directed him and ROBERT O’BRIEN to lead delegation to Turkey:



“The United States of America wants Turkey to stop the invasion, to implement an immediate ceasefire and to begin to negotiate with Kurdish forces in Syria to bring an end to the violence." pic.twitter.com/sAp7fnTjZH