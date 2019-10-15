"Похоронный марш": в сети высмеяли российский гимн исполненный в Саудовской Аравии

В честь официального визита российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, оркестр Эр-Рияда исполнил гимн России, который уже стал поводом для шуточек в сети.

Так на видео , опубликованным блогером Антоном Ходза, слышно, что музыканты изначально не попали в ноты, а дальше и вовсе трубили невпопад.

Сам Путин старался не реагировать на исковерканный гимн своей страны, и для главы РФ это не впервые. В 2015 году с российским гимном оконфузился египетский оркестр.

В комментариях пользователи также вспомнили инцидент в Египте, и всячески подкалывали российского президента: "Джазовое исполнение гимна! Не рубите головы музыкантам", "В конце там словно кто-то лупит о стену мешком с котами", "Нет, египтяне круче были. Этим еще тренироваться надо", "Реально як похоронный марш. Ху*ло аж скривился как услышал".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети заявили, что олигарх Евгений Пригожин разбился на самолете в Конго, но его гибель может быть подстроена. Предполагается, что повар Путина сам разыграл свою смерть или же его специально решили "убрать" российские власти.

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