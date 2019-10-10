"Никогда не встречался": Зеленский опроверг связи с арестованными в США бизнесменами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не встречался с приближенными к лидеру США Дональду Трампу бизнесменами Игорем Фруманом и Львом Парнасом, которых арестовали.

Свои связи с ними глава государства опроверг в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг, 10 октября.

"Я никогда не встречался с двумя этим людьми. Я слышал о них, в связи с тем же делом, когда Джулиани говорил, что хотел встретиться со мной", – сказал президент.

Зеленский опроверг связи с арестованными в США бизнесменами Пресс-служба президента

Зеленский также подчеркнул, что никогда не говорил с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и только слышал из СМИ, что тот приезжал в Киев. Отметим, задержанные являются клиентами Джулиани.

Также, по словам президента, его никто не просил предоставить какие-либо документы в связи с возможной процедурой импичмента президента Трампа.

"Я не получал никакой информации по поводу каких-либо документов. Ко мне никто не обращался. Мне кажется, что это очень странно, чтобы США обращались к президенту другой страны их предоставить", – добавил он.

Игорь Фруман fbi.media

Лев Парнас WSJ

Как сообщал OBOZREVATEL, Фрумана и Парнаса арестовали 10 октября. Они занимались сбором средств в комитете, который помогал адвокату Руди Джулиани в расследовании дела демократа Джо Байдена.

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