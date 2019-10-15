"Это — ручная граната!" "Украинагейт" в США обросла громкими деталями

Планы президента США Дональда Трампа надавить на Украину были разоблачены еще до его разговора с главой Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года.
Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на материалы, полученные от следователей. Отмечается, что занимавший на то время пост советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон был настолько обеспокоен этим, что поручил сообщить о ситуации юристам.
Дональд Трамп
ВВС
"Попытки давления на Украину в обмен на политическую помощь спровоцировали жаркие споры внутри Белого дома этого лета, которые настолько насторожили Джона Болтона, в то время советника по вопросам национальной безопасности, что он приказал своей помощнице оповестить юристов Белого дома", – сказано в публикации.
Указано, что Болтон является одним из фигурантов жалобы "обличителя", где сообщалось о возможных попытках давления на Украину.
"Джулиани – это ручная граната, которая подорвет всех", – сказал однажды он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом.
Так, недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
Импичмент Трампа поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".
Также бывший вице-президент Штатов Джо Байден ответил на скандал вокруг Трампа и Зеленского.
Стало известно, что Сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
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