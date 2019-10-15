"Это — ручная граната!" "Украинагейт" в США обросла громкими деталями

Планы президента США Дональда Трампа надавить на Украину были разоблачены еще до его разговора с главой Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на материалы, полученные от следователей. Отмечается, что занимавший на то время пост советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон был настолько обеспокоен этим, что поручил сообщить о ситуации юристам.

Дональд Трамп ВВС

"Попытки давления на Украину в обмен на политическую помощь спровоцировали жаркие споры внутри Белого дома этого лета, которые настолько насторожили Джона Болтона, в то время советника по вопросам национальной безопасности, что он приказал своей помощнице оповестить юристов Белого дома", – сказано в публикации.

Указано, что Болтон является одним из фигурантов жалобы "обличителя", где сообщалось о возможных попытках давления на Украину.

"Джулиани – это ручная граната, которая подорвет всех", – сказал однажды он.

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