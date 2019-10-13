"Ему мешают!" Путин рассказал о дружбе с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что внутриполитическая повестка не позволяет президенту США Дональду Трампу начать "кардинально улучшать" отношения с Россией.

Об этом он заявил в интервью Russia Today. При этом Путин высказал уверенность, что во время своей предвыборной кампании Трамп выступал за "нормализацию отношений с Москвой" (для того, чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Интервью Владимира Путина t.me/rt_russian

"Мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединённых Штатов. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений", — заявил Путин.

По словам президента РФ, он сожалеет, что Трамп до сих пор не предпринял шаги к нормализации отношений с Россией. Также Путин подчеркнул, что "мнение президента Соединённых Штатов всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом".

Во время интервью журналист RT спросил у лидера Кремля о том, что будет, если Трампа опять изберут в 2020 году. Также представитель СМИ поинтересовался, будет ли готова Москва возобновить диалог.

"Вы, извините, в Russia Today работаете? Благодаря таким, как вы, Россию будут обвинять в том, что мы вмешиваемся в выборы, потому что вы сейчас допустили переизбрание Трампа. Скажут: ага, это уже элемент вмешательства со стороны России в предвыборную кампанию", – ответил Путин.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что президент США Дональд Трамп хотел бы заключить с лидером РФ Владимиром Путиным договор, в результате которого второй выглядел бы "миротворцем"

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