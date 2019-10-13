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13 октября • обновлено в 14:49
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"Ему мешают!" Путин рассказал о дружбе с Трампом

1.3т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что внутриполитическая повестка не позволяет президенту США Дональду Трампу начать "кардинально улучшать" отношения с Россией.

Об этом он заявил в интервью Russia Today. При этом Путин высказал уверенность, что во время своей предвыборной кампании Трамп выступал за "нормализацию отношений с Москвой" (для того, чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Интервью Владимира Путина

Интервью Владимира Путина

t.me/rt_russian

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"Мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединённых Штатов. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений", — заявил Путин.

По словам президента РФ, он сожалеет, что Трамп до сих пор не предпринял шаги к нормализации отношений с Россией. Также Путин подчеркнул, что "мнение президента Соединённых Штатов всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом".

Во время интервью журналист RT спросил у лидера Кремля о том, что будет, если Трампа опять изберут в 2020 году. Также представитель СМИ поинтересовался, будет ли готова Москва возобновить диалог.

"Вы, извините, в Russia Today работаете? Благодаря таким, как вы, Россию будут обвинять в том, что мы вмешиваемся в выборы, потому что вы сейчас допустили переизбрание Трампа. Скажут: ага, это уже элемент вмешательства со стороны России в предвыборную кампанию", – ответил Путин.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что президент США Дональд Трамп хотел бы заключить с лидером РФ Владимиром Путиным договор, в результате которого второй выглядел бы "миротворцем"

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Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп
Место
Россия
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Хо хлы утверждают, что белый господин любит как раз их.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп является агентом путина! путин убил в боинге 298 человек и 80 из них дети
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Waix Alex
Waix Alex
Плешивый карлик как всегда строит из себя порядочного.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Waix Alex, А вот завидовать не надо
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