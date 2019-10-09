"Адский и разрушительный": соратник Трампа пригрозил Турции "ударом"

Соратник американского президента Дональда Трампа, сенатор США Линдси Грэм пригрозил Турции "адскими" санкциями из-за военной операции в Сирии.
Об этом пишет Reuters . Он пообещал удар по турецкой экономике и вооруженным силам.
"Кто, черт возьми, поддерживает Эрдогана из-за курдов?" – возмутился он в сторону турецкого президента.
Грэм пригрозил Турции "адским ударом"
При этом, он выступил против решения Трампа о выводе войск из Сирии. Грэм заверил, что Сенат соберет достаточное количество голосов для преодоления президентского вето.
"Трамп делает это полностью вопреки советам других. На него ляжет 100% вины. Там не будет никакого среднего уровня", – прокомментировал сенатор.
Грэм также предупредил Турцию о надвигающемся "ударе" в Twitter. "Если Турция двинется в северную Сирию, пойдут широкие, глубокие и разрушительные санкции из ада", – написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции.
В то же время в Пентагоне заявили, что США вступили в переговоры с властями Турции, чтобы обеспечить безопасность на севере Сирии.
Трамп публично пригрозил Турции, заявив, что полностью уничтожит ее экономику.
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