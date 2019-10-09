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10 октября • обновлено в 05:00
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"Адский и разрушительный": соратник Трампа пригрозил Турции "ударом"

2.2т Читать материал на украинском

Соратник американского президента Дональда Трампа, сенатор США Линдси Грэм пригрозил Турции "адскими" санкциями из-за военной операции в Сирии.

Об этом пишет Reuters . Он пообещал удар по турецкой экономике и вооруженным силам.

"Кто, черт возьми, поддерживает Эрдогана из-за курдов?" – возмутился он в сторону турецкого президента.

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Грэм пригрозил Турции "адским ударом"

Грэм пригрозил Турции "адским ударом"

При этом, он выступил против решения Трампа о выводе войск из Сирии. Грэм заверил, что Сенат соберет достаточное количество голосов для преодоления президентского вето.

"Трамп делает это полностью вопреки советам других. На него ляжет 100% вины. Там не будет никакого среднего уровня", – прокомментировал сенатор.

Грэм также предупредил Турцию о надвигающемся "ударе" в Twitter. "Если Турция двинется в северную Сирию, пойдут широкие, глубокие и разрушительные санкции из ада", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган
Место
США
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"... пойдут широкие, глубокие и разрушительные санкции из ада". Признались, что США - ад ...
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Федоров Федор
Федоров Федор
Чучело Грем, которое пугает всех санкциями иЗада....помним, вислоухие яростно натрачивали на эти санкции.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
та чихать они хотели на вас америкосов
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Кондратенко Сергей, а где дикари ?
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