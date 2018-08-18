"Пытаюсь держаться!" Одна из сестер Хачатурян впервые заговорила после убийства отца

Одна из сестер Хачатурян 17-летняя Мария написала письмо парню из своей группы поддержки в соцсети, который передает посылки девушкам.

Послание показали в Телеграм-канале Mash. Девушка благодарит поклонника за то, что он не остался равнодушным к их беде и продолжает их поддерживать.

По ее словам, они следят за новостями и даже смотрят телевизор. "Я пытаюсь держаться, самое сложное то, что с сестрами не видимся", — написала Мария.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля в Москве три сестры 17, 18 и 19 лет нанесли своему отцу Михаилу Хачатуряну более 30 ударов ножом в области шеи и груди.

Они атаковали его, когда он дремал в своем кресле-качалке. Пытаясь спастись, Хачатурян дошел до лестничной клетки, где и скончался. Позднее в сети появилось видео с камер наблюдения в подъезде.

По словам знакомых девушек, убитый фактически держал сестер в заточении, регулярно избивал, а также сексуально домогался.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян сроком до 28 сентября.