"Пылятся на складах!" В Канаде обвинили Украину в порче вооружения

В Украине на складах пылится военное оборудование, которое нашей стране передали международные союзники.

Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан, передает "Укринформ".

"Я ездил в Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах", – отметил он.

Канадский министр отметил, что вместо насущных потребностей в оборудовании, Украине стоит сосредоточиться на развитии собственных оборонных институтов.

"Если собрать понемногу здесь и там, то так не сработает. Что Канада пытается добиться своим присутствием в Украине, так это помочь им разработать надлежащий план", – подчеркнул Саджан.

Он призвал власти Украины разобраться со своими оборонными потребностями и представить видение дальнейшего сотрудничества с Канадой.

Харджит Саджан

"После этого мы можем попытаться развить эти разговоры. Мы уже сделали все, чтобы иметь уверенность, что сможем поддержать их план", – добавил Саджан.

Министр напомнил, что Канада официально разрешила экспорт оружия в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада намерена выделить Украине 25 млн долларов помощи в реализации реформ по развитию демократии и уже увеличила поддержку мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Также Канада запретит въезд жителям "Л/ДНР" по паспортам Российской Федерации.

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