Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Пылятся на складах!" В Канаде обвинили Украину в порче вооружения

7.7т Читать материал на украинском

В Украине на складах пылится военное оборудование, которое нашей стране передали международные союзники.

Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан, передает "Укринформ".

"Я ездил в Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах", – отметил он.

Новости
Украинец возглавил Армию Канады: что о нем известно

Канадский министр отметил, что вместо насущных потребностей в оборудовании, Украине стоит сосредоточиться на развитии собственных оборонных институтов.

"Если собрать понемногу здесь и там, то так не сработает. Что Канада пытается добиться своим присутствием в Украине, так это помочь им разработать надлежащий план", – подчеркнул Саджан.

Он призвал власти Украины разобраться со своими оборонными потребностями и представить видение дальнейшего сотрудничества с Канадой.

Харджит Саджан

Харджит Саджан

"После этого мы можем попытаться развить эти разговоры. Мы уже сделали все, чтобы иметь уверенность, что сможем поддержать их план", – добавил Саджан.

Министр напомнил, что Канада официально разрешила экспорт оружия в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада намерена выделить Украине 25 млн долларов помощи в реализации реформ по развитию демократии и уже увеличила поддержку мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Также Канада запретит въезд жителям "Л/ДНР" по паспортам Российской Федерации.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Канада
Теги
оружие ВСУ
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
3
13
Смешно
8
Интересно
10
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Они то надеялись, что их оружие будет убивать русских, а оно пылится на складах. Вот их жаба и давит.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Северг Олег
Северг Олег
Вот что прости господи Канада превратилась. Какое же позорище и отстойник. И заметьте, дерьмо к дерьму тянется. Как магнитом. В один комок слиплись по сути
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Саджан видел контейнера и наивно полагает что там что то пылится. Вислоухие уже давно все продали и на горилку сменяли.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2

Блоги / мнения

ads pixel