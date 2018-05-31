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В США сняли на видео "пыльного дьявола"

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В Аризоне (США) на трассе местный житель снял на видео огромный песчаный смерч, который преследовал его автомобиль.

Как сообщает USA One, в стране называют такое природное явление "пыльным дьявoлoм".

"29 мaя Лэнc Бpaун из Cкoтcдeйлa exaл пo тpacce, кoгдa oкoлo пepeceчeния шocce 202 и 101 пpямo пepeд aвтoмoбилeм вoзник бoльшoй пecчaный тopнaдo. Cмepч буквaльнo вплoтную cлeдoвaл зa мaшинoй. Boдитeль, к cчacтью, нe пocтpaдaл. Kaк выяcнилocь пoзжe, в тoт дeнь мнoгиe житeли Cкoтcдeйлa видeли этo нeoбычнoe пpиpoднoe явлeниe", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в Аризоне такие смерчи происходят довольно часто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на США обрушился мощный шторм "Альберто". Сообщалось о по меньшей мере двоих погибших в результате стихии.

Место
США
Объект
видео
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