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16 января • обновлено в 13:05
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Пылающая Австралия оказалась на грани потопа из-за ливней: фото и видео

1.2т
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В засушливых районах Австралии, где бушевали пожары, начались проливные дожди.

В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение в некоторых районах Сиднея и Иллаварра, сообщает CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ожидается, что грозы обрушатся на Камден, Кэмпбелтаун и Пиктон, а затем переместятся в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.

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На Австралию обрушились ливни

В то же время метеорологи предупреждают, что теперь ливни могут привести к наводнениям, поскольку в некоторых регионах страны настолько сухой климат, что дождь просто не попадает внутрь земли.

Пылающая Австралия оказалась на грани потопа из-за ливней: фото и видео

Victoria State Emergency Servicе

Пылающая Австралия оказалась на грани потопа из-за ливней: фото и видео

Victoria State Emergency Servicе

Пылающая Австралия оказалась на грани потопа из-за ливней: фото и видео

Victoria State Emergency Servicе

Пылающая Австралия оказалась на грани потопа из-за ливней: фото и видео

boredpanda.com

Пылающая Австралия оказалась на грани потопа из-за ливней: фото и видео

boredpanda.com

Пылающая Австралия оказалась на грани потопа из-за ливней: фото и видео

boredpanda.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Австралии масштабные лесные пожары вспыхнули еще осенью. В охваченных огнем австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Квисленд прогнозировали "катастрофические" погодные условия.

  • Стихия практически полностью уничтожила город Балморал, который находится за 120 км от Сиднея.

  • В Австралии из-за непрекращающихся пожаров объявили масштабную эвакуацию населения и туристов из юго-восточных штатов страны.

  • Пожары в Австралии привели к тому, что начали сами формировать погоду, которая лишь помогает распространению огня, и замкнулись в заколдованный круг.

  • Из-за жестокой стихии погибло 25 человек и около 500 миллионов животных, а детские сады и государственные учреждения в столице страны Канберре прекратили работу.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Пожары в Австралии
Место
Австралия
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