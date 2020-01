Пылающая Австралия оказалась на грани потопа из-за ливней: фото и видео

В засушливых районах Австралии, где бушевали пожары, начались проливные дожди.

В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение в некоторых районах Сиднея и Иллаварра, сообщает CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ожидается, что грозы обрушатся на Камден, Кэмпбелтаун и Пиктон, а затем переместятся в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.

В то же время метеорологи предупреждают, что теперь ливни могут привести к наводнениям, поскольку в некоторых регионах страны настолько сухой климат, что дождь просто не попадает внутрь земли.

Relief is here for a number of firefighters working across NSW. Although this rain won’t extinguish all fires, it will certainly go a long way towards containment. This footage was captured down at the Good Good Fire burning near Cooma. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/fxV9u2hN6K