Пылающая Австралия оказалась на грани потопа из-за ливней: фото и видео

В засушливых районах Австралии, где бушевали пожары, начались проливные дожди.

В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение в некоторых районах Сиднея и Иллаварра, сообщает CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ожидается, что грозы обрушатся на Камден, Кэмпбелтаун и Пиктон, а затем переместятся в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.

Прогноз метеорологов касательно осадков в Австралии

На Австралию обрушились ливни

В то же время метеорологи предупреждают, что теперь ливни могут привести к наводнениям, поскольку в некоторых регионах страны настолько сухой климат, что дождь просто не попадает внутрь земли.

Victoria State Emergency Servicе

Victoria State Emergency Servicе

Victoria State Emergency Servicе

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

Relief is here for a number of firefighters working across NSW. Although this rain won’t extinguish all fires, it will certainly go a long way towards containment. This footage was captured down at the Good Good Fire burning near Cooma. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/fxV9u2hN6K — NSW RFS (@NSWRFS) 16 января 2020 г.

I’ve been taking the rain for granted. Some relief for Australia at last 🇦🇺



pic.twitter.com/utZv1wuMLX — Emil Franchi (@emil_franchi) 16 января 2020 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Австралии масштабные лесные пожары вспыхнули еще осенью. В охваченных огнем австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Квисленд прогнозировали "катастрофические" погодные условия.

Стихия практически полностью уничтожила город Балморал, который находится за 120 км от Сиднея.

В Австралии из-за непрекращающихся пожаров объявили масштабную эвакуацию населения и туристов из юго-восточных штатов страны.

Пожары в Австралии привели к тому, что начали сами формировать погоду, которая лишь помогает распространению огня, и замкнулись в заколдованный круг.

Из-за жестокой стихии погибло 25 человек и около 500 миллионов животных, а детские сады и государственные учреждения в столице страны Канберре прекратили работу.

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