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"Пятнышко на карте!" Соловьев набросился с нападками на Украину

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Главный пропагандист путинского режима Владимир Соловьев заявил, что без России Украина якобы вообще не существовала бы в нынешних границах.

Более того, он пригрозил ей превращением в "пятнышко на карте" в случае дальнейшего ухода от "общей" истории со страной-агрессором. Наглыми псевдоаргументами Соловьев разразился в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Украина приросла при СССР территорией, которой у нее не было никогда. Украина приросла при Российской империи территорией, которая и близко ей не могла сниться, если уж говорить о всей "Новороссии". Если вы себе выдумываете историю Украины, то это будет печальная история маленького пятнышка на карте, которое предавали все. В первую очередь, кстати, напомню — поляки, которые когда-то продали город Киев русскому царю", — самоуверенно съязвил любимый пропагандист Путина.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Мне просто интересно! Сольвьёву во время кацапского бунта отрежут язык, повесят или четвертуют?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Но хохлы то знают, что украина колыбель цивилизации)))))) Петя прямой потомок фараона Бухалхамона
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andrei andrei
andrei andrei
А что не так он сказал? Лохлы и сами об этом прекрасно знают. Глупо отрицать очевидное.
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