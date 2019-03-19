"Пятнышко на карте!" Соловьев набросился с нападками на Украину

Главный пропагандист путинского режима Владимир Соловьев заявил, что без России Украина якобы вообще не существовала бы в нынешних границах.

Более того, он пригрозил ей превращением в "пятнышко на карте" в случае дальнейшего ухода от "общей" истории со страной-агрессором. Наглыми псевдоаргументами Соловьев разразился в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Украина приросла при СССР территорией, которой у нее не было никогда. Украина приросла при Российской империи территорией, которая и близко ей не могла сниться, если уж говорить о всей "Новороссии". Если вы себе выдумываете историю Украины, то это будет печальная история маленького пятнышка на карте, которое предавали все. В первую очередь, кстати, напомню — поляки, которые когда-то продали город Киев русскому царю", — самоуверенно съязвил любимый пропагандист Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Соловьев уже заявлял, что Украина якобы обязана своим существованием "русскому миру", самыми яркими представителями которого являются Ленин и Екатерина ІІ.

Кроме того, он демонстрировал фейковую карту "разделенной" Украины, на которой почти все ее территории названы "подарками" российских правителей.

Топ-пропагандист Кремля заявил, что поскольку современная Украина якобы обязана своим существованием Владимиру Ленину, то ее географическим центром следует считать Мавзолей на Красной площади в Москве.

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