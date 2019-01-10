МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Пьяный и с наркотиками: сына российского миллионера поймали на белорусской границе

407Читать материал на украинском

На белорусской границе в пункте пропуска "Брест" был задержан 29-летний гражданин РФ, который перевозил наркотики из Польши.

По неофициальной информации, пьяным, с марихуаной и гашишным маслом в машине поймали Александра Шарыго – сын российского олигарха Константина Шарыго. Молодой человек был арестован, пишет TUT.BY.

"Водитель Mercedes был пьян (0,56 промилле в выдыхаемом воздухе). 8 января ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь наркотических средств)", – сказано в сообщении.

Новости
''Тяжелое советское детство'': дочь Пескова разозлила сеть шикарным кутежом

Александр Шарыго

Александр Шарыго

RuCompromat

Отмечается, что в Следственном комитете Беларуси личность задержанного не подтвердили, однако не поступило и опровержения.

Пьяный и с наркотиками: сына российского миллионера поймали на белорусской границе

Пусть говорят

Пьяный и с наркотиками: сына российского миллионера поймали на белорусской границе

stuki-druki.com

Александр Шарыго и ранее был замешан в скандалах – в 2016 году его обвинила в изнасиловании модель Анна Лисовская, которая являлась его девушкой. Тогда россиянин сам сдался полиции и пробыл в СИЗО около года, а освободившись, заявил, что последняя пыталась совратить его младшую сестру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын легенды российской рок-музыки Игоря Талькова был задержан за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Беларусь
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги