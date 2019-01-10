Пьяный и с наркотиками: сына российского миллионера поймали на белорусской границе

На белорусской границе в пункте пропуска "Брест" был задержан 29-летний гражданин РФ, который перевозил наркотики из Польши.

По неофициальной информации, пьяным, с марихуаной и гашишным маслом в машине поймали Александра Шарыго – сын российского олигарха Константина Шарыго. Молодой человек был арестован, пишет TUT.BY.

"Водитель Mercedes был пьян (0,56 промилле в выдыхаемом воздухе). 8 января ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь наркотических средств)", – сказано в сообщении.

Александр Шарыго RuCompromat

Отмечается, что в Следственном комитете Беларуси личность задержанного не подтвердили, однако не поступило и опровержения.

Пусть говорят

stuki-druki.com

Александр Шарыго и ранее был замешан в скандалах – в 2016 году его обвинила в изнасиловании модель Анна Лисовская, которая являлась его девушкой. Тогда россиянин сам сдался полиции и пробыл в СИЗО около года, а освободившись, заявил, что последняя пыталась совратить его младшую сестру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын легенды российской рок-музыки Игоря Талькова был задержан за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.