"Путлер, Дедоград и Санкт-Путинбург": в сети предложили переименовать Москву

В сети предложили переименовать столицу РФ Москву в честь главы Кремля Владимира Путина.

Пользователи соцсетей выступили с инициативой после того, как в Казахстане переименовали столицу Астану в честь бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева.

В сети предлагали как новое название для Москвы, так и перенести столицу РФ в другие города.

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"Предлагаю Владимир переименовать во Владимир Владимирович", "Когда свалит дед, придут солдаты НАТО, и переименуют Москву в Солдато-натовск!", "Ху*ло-Сити", "Мы подготовились – у нас есть и Владимир, и Дедовск", "Это город Дедоград", "Санкт-Путинбург", "Зачем усложнять? Перенесите столицу во Владимир", "Адлер в Путлер", "Владимир-на-Неве", "Дедградад", "Новодедово", – писали в комментариях.

При этом некоторые пользователи полагали, что Путин не скоро сдаст власть, но после его ухода действительно появятся новые названия у городов и улиц.

"Когда дед свалит, то города будут называться по прежнему, а вот улицы новые появятся: Немцова, Эстимировой, Политковской", "Он не уйдет. Один уходит, клона находят. Вата и не заподозрит подвоха, когда будет праздновать стосорокалетие великого вождя", – отмечали в сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 марта 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий.

Также названа причина отставки Назарбаева.

Касым-Жомарт Токаев 20 марта принес присягу народу Казахстана и вступил в должность президента Республики Казахстан.

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