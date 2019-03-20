|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Путлер, Дедоград и Санкт-Путинбург": в сети предложили переименовать Москву

2.3тЧитать материал на украинском

В сети предложили переименовать столицу РФ Москву в честь главы Кремля Владимира Путина.

Пользователи соцсетей выступили с инициативой после того, как в Казахстане переименовали столицу Астану в честь бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева.

В сети предлагали как новое название для Москвы, так и перенести столицу РФ в другие города.

Новости
Друг Путина Земан предложил изменить Конституцию Украины

"Предлагаю Владимир переименовать во Владимир Владимирович", "Когда свалит дед, придут солдаты НАТО, и переименуют Москву в Солдато-натовск!", "Ху*ло-Сити", "Мы подготовились – у нас есть и Владимир, и Дедовск", "Это город Дедоград", "Санкт-Путинбург", "Зачем усложнять? Перенесите столицу во Владимир", "Адлер в Путлер", "Владимир-на-Неве", "Дедградад", "Новодедово", – писали в комментариях.

При этом некоторые пользователи полагали, что Путин не скоро сдаст власть, но после его ухода действительно появятся новые названия у городов и улиц.

"Когда дед свалит, то города будут называться по прежнему, а вот улицы новые появятся: Немцова, Эстимировой, Политковской", "Он не уйдет. Один уходит, клона находят. Вата и не заподозрит подвоха, когда будет праздновать стосорокалетие великого вождя", – отмечали в сети.

"Путлер, Дедоград и Санкт-Путинбург": в сети предложили переименовать Москву

Скриншот

"Путлер, Дедоград и Санкт-Путинбург": в сети предложили переименовать Москву

Скриншот

"Путлер, Дедоград и Санкт-Путинбург": в сети предложили переименовать Москву

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Владимир ПутинНурсултан Назарбаев
Место
РоссияМосква
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
13
7
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
вованов вован
вованов вован
Бред какой.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кастрюльный Свидомит
Кастрюльный Свидомит
Новость лишь бы пердануть ?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / мнения