— И что там с самолетом?

— Со сбитым.

— С каким именно?

— С Ил-20?

— Ничего не знаем про сбитый Ил-20.

Примерно так просто можно охарактеризовать эпопею, которая неделю назад просто взорвала информационное поле как в РФ, так и за ее пределами. Сегодня уже никому не интересен ни сам самолет, ни 15 жмуров, летавших на нем, ни даже то, кто и зачем его сбил. Мало того, сейчас уже не слишком интересно и то, что туда везет Шойгу "назло надменному соседу". Еще на прошлой неделе раздавались вопросы о том, что вроде бы РФ влезла в Сирию для войны с ИГИЛ, у которого нет ни единого самолета и ПВО там делать нечего, а сегодня и это уже никому не интересно.

В самом деле, против кого может отработать ПВО? Круг кандидатов не так уж и велик. Допустим, что против Турции, которую обвиняли в организации налетов беспилотников на авиабазу Хмеймим. Но ведь Москва не решилась что-то такое сделать даже когда та сбила ее самолет. Задавать вопрос "почему?" нет смысла. Первый же пуск ракет по турецким самолетам, не важно – удачный или нет, запускает в действие ту часть Конвенции Монтре, которая дает право Турции закрывать черноморские проливы для судов стран, которые совершили агрессию против Турции или даже угрожают ей агрессией.

Это примерно то же самое, что газовый вентиль у Путина. Просто Эрдоган отдает короткую команду и "сирийский экспресс" — логистика российской группировки в Сирии, останавливается полностью. Там даже воевать не надо, поскольку альтернативного снабжения взять неоткуда. Группировка просто ляжет без топлива, продуктов и боеприпасов. Так что с Турцией играться в ПВО – самоубийство. Причем, тут даже нет речи о том, что турецкая армия вполне могла поднять ставки собственными силами или запустить в действие протокол безопасности НАТО. Просто закрывается Босфор и на том – все. Можно расходиться по домам.

Но в последнем инциденте фигурировали самолеты Ф-16 ВВС Израиля, четыре штуки. Мы все ждали, кто же первым скажет о том, что там была еще как минимум – пара Ф-35, но не дождались. Так никто и ничего не сказал. А ведь атака производилась в зоне плотного прикрытия ПВО и это как раз – профиль Ф-35, созданных как самолет прорыва эшелонированной ПРО и РЭБ. Никто так и не обратил внимание на то, что израильтяне раза три подряд выдавали идентичный кусок текста: "сирийские ПВО вели беспорядочную ракетную стрельбу".

Между прочим, этот момент указывает не на то, что ПВО стреляли "в небо", поскольку не имея цели они просто не стали бы запускать ракет. Похоже на то, что цели-то они видели, но ракеты не могли по ним отработать потому, что были поставлены мощные помехи, сбивающие ракеты с курса, а сделать это могли только Ф-35. И дальнейшие выкладки о том, что Ф-16 уже были на базе, когда срубили Ил-20 тоже были правдой, но не всей. Скорее всего, Ф-35 ушли из целевого района позже. А как известно, в определенном режиме работы радара, самолеты сэлс обнаружить можно, только захватить их в прицел, а навести ракеты – нет. Это обусловлено тем самым режимом работы радара.

Возможно, поэтому и возникли разночтения в том, как обстояло дело. Израильтяне делали упор на том, что Ф-16 уже вернулись на базу и это – соответствовало действительности, но они ничего не сказали об Ф-35, а не сказали потому, что россиянам это озвучивать – вообще, смерти подобно. Ведь по факту, Ф-35 оказался недосягаемым для хваленой С-400, которая и пыталась обстрелять именно Ф-35, а не Ф-16. В результате, израильтяне спокойно ушли на базу, вдоволь поиздевавшись над всеми видами хмеймимских ПВО, как бы показав, что в любой момент мы можем разнести и вашу С-400 и весь тот курятник, стоящий на бетонке. Заметим, россияне так и не решились поднять свои Су-35 на перехват израильских Ф-35.

В общем, для российских военных получилась уж совсем дурацкая ситуация. Они действительно знали, что вели огонь по израильским самолетам, но не могли признаться – по каким именно, и потому – твердили мантру об Ф-16, а израильтяне имели неопровержимые доказательства того, что в то время и в том месте, никаких Ф-16 не было вообще, а израильских – тем более.

И тут россиянам надо либо говорить правду о том, что ПВО у них – устаревший хлам, а истребители четвертого поколения бросать против истребителя пятого поколения – абсурд, либо нести чушь, которую они и несли. В общем, расписаться в своем явном техническом отставании они не решились, поскольку гигабайты фильмов типа "Су-35 против Ф-35", становятся мультиками для олигофренов, а свою публику надо кормит красивым и героическим. Так что – получилось тупо и некрасиво.

Как и в случае с Турцией, интересен вариант поражения израильского самолета силами ПВО РФ. Мы помним инцидент, когда несколько месяцев назад был подбит израильский Ф-15 и что после этого произошло. Израильтяне точно знали, кто отработал по самолету и после этого сутки уничтожались комплексы ПВО, склады, места дислокаций и прочего уже не только иранцев, но и асадовцев. Какие сюрпризы ожидали бы уже не просто сирийские, а "сирийские" ПВО, можно только предполагать.

Кроме того, для Путина сложилась бы реальная угроза умереть от асфиксии, а точнее, от экстремального использования шарфа, шнурков или даже резинки от трусов. Это – вполне могло произойти, поскольку Израиль – мононациональная страна и она легко дает гражданство евреям и их деньгам. Скажем так, в Израиле работает прагматичный принцип – всех впускать и никого не выпускать. Если еврей приехал в Израиль с мешком денег, его вряд ли станут спрашивать, где он их взял, но можно не сомневаться, что все их пересчитают до шекеля и уже в дальнейшем никаких фокусов с налогами и прочими делами – не получится.

То есть, Израиль – последняя гавань для тех, кому приходится "рвать когти", но гавань очень специфическая, на которой заканчивается вольница. Рома Абрамович мог бы рассказать более подробно об этой ситуации, но даже если бы он захотел это сделать, мы бы не предоставили ему такую возможность на ЛО, поскольку он — один из тех людей, кто привел Путина во власть.

А теперь внимательно посмотрим на окружение Путина и обнаружим, что в нем достаточно много людей с фамилиями Роттенберг, Вексельберг и прочих, которые, в отличие от Путина, где-то в дальнем углу сознания держат вариант бегства в Израиль. Если сложится так, что к своим виллам, яхтам и островам дорога будет закрыта, как и Роме к "Челси", то уж в Ашкелоне, например, они могут поселиться с максимальным комфортом и смотреть по телеку, как чернь с топорами грабит поместья и вешает помещиков на их прошлой родине.

В общем, они вряд ли останутся безучастными к тому, что кто-то попытается лишить их верного и даже аварийного варианта отхода. Скорее всего, это выльется в очень жесткий и фатальный выпад, и об этом не может не знать Путин и те несколько человек, которые принимают решения. Закуситься РФ с Израилем – очень рискованная штука, поскольку там ничего не забывают и найдут даже через десятки лет, чтобы оплатить счет.

А еще – остаются США, с их шестым флотом в Средиземном море, Пятым флотом в Бахрейне, и кучей баз вокруг Сирии и в самой стране, восточнее реки Евфрат. Если представить ситуацию, что россияне планируют отработать по самолетам коалиции (США), то надо понимать, что те уже имеют приказ на открытие ответного огня в том объеме, в каком сочтут это нужным. Как это бывает, Штаты продемонстрировали двумя массированными ударами "Томагавков", которые составляли четвертую или даже пятую часть именно ракетного удара, который они могут организовать в течение часа.

А ведь это без авиации, которая базируется не только на авианосцах, но и на земле, а там уже не только Ф-35, но и Ф-22, которые как раз и заточены для того, чтобы ликвидировать любые системы ПВО. В общем, такой неосмотрительный шаг можно смело соотносить с тональностью траурного марша Шопена. Этот вариант не стоит рассматривать в принципе, поскольку это своему быдлу российские военные рассказывают, что они всех порвут в клочья, а сами – прекрасно понимают, как все выглядит на самом деле. Ил-20, нырнувший в теплые воды Средиземного моря – тому подтверждение. Единственное, что можно будет потом рассказать, что все военные сирийской группировки накануне написали рапорта на увольнение и таки были уволены.

То, что это понимание имеется и оно вполне себе четкое, говорит о том, что каждая из сторон войны в Сирии четко очертила зоны безопасности, которые соответствуют ее интересам. Турки сделали буфер вдоль своей границы, израильтяне – обеспечили огневой контроль территории вдоль своей границы и жгут все, что заходит в 50 км зону методично и без лишних эмоций. Штаты – застолбили восток Сирии с ее месторождениями нефти, и что самое главное – сохраненной инфраструктурой. В отличие от россиян, они работают по принципу минимизации сопутствующего ущерба и потому – у них под контролем – целые города, работающая инфраструктура и вообще – вполне приличная жизнь, а россияне с иранцами убили свою подконтрольную территорию в щебень и мечутся между руинами, приходя в шок от того, сколько может стоить восстановление.

По факту, этот самый дурноватый ИГИЛ, все стороны, кроме Ирана и РФ, уничтожали дистанционно или пехотой дружественных сил, а россияне и иранцы же, закидали Сирию своими трупами и это – их выбор. Они делали то же самое, что и курды для американцев. То есть, как это было сто или двести лет назад, Путина и РФ использовали как поставщика пушечного мяса, который больше ни на что не способен, и при этом – все застолбили свои интересы, а Путин остался с мудаком Асадом и десятками разбитых и разграбленных городов, которые не дадут никакой прибыли, а только будут жрать все больше гуманитарки, поскольку за годы такой жизни население утрачивает желание созидать. Все это повисло на его шее.

Новости Россию ждут крайне тяжелые времена

Между прочим, в Украине Путин, помимо своей воли, делает примерно то же самое. Два самых ватных региона, которые давали максимальное количество голосов за коммунистов и прочую сволочь, сейчас под их оккупацией. Часть Донбасса разрушена в плане экономики уже до основания, и те, кто мотается через линию разграничения, даже при полной упоротости, видят разницу во всем. Кроме того, россияне угробили кучу шахт, которые давно надо было закрывать, распилили кучу заводов, которые нельзя было закрыть без социального взрыва и сделали это собственными руками, получив проклятия уже в свой адрес. То же самое происходит и в Крыму. Ватное население на собственной шкуре чувствует разницу и теперь понимают, что такое "русский мир" уже без иллюзий и сказок. Да, процесс это нелегкий и не быстрый, но россияне стараются и в них начинают плевать даже те, к то с гармошками шел на референдум.

То есть, все уже поняли, как пользоваться Путиным и пользуются с нарастающей силой, а потом – выкинут как одноразовое изделие, известное по имени его изобретателя Кондома.