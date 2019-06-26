Путину выдвинули жесткий ультиматум по Сирии

Организация Объединенных Наций потребовала от России сообщить, как она использует информацию о местоположении больниц в Сирии во время бомбежки.

Как передает DW, к таким мерам ООН подтолкнула серия авианалетов на сирийские регионы, при которых пострадали медицинские учреждения.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выразил в Совете Безопасности сомнения в том, что больницы, которые предоставляют организации свои координаты, на самом деле защищены.

При этом официальный Дамаск утверждает, что целью атак являлось уничтожение объектов джихадистов. Однако представители ООН и Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что от бомбардировок пострадали не менее десяти школ и более 23 больниц. По данным ООН, свыше 150 тысяч человек покинули регионы, спасаясь от боевых действий.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин подтвердил присутствие в Сирии наемников из частных военных компаний.

Ранее силы Башара Асада и его российских союзников нанесли авиаудары по населенным пунктам на северо-западе Сирии. В результате бомбардировок погибли шесть мирных жителей и еще 39 человек получили ранения.

Отметим, что Турция поставляла оружие сирийским повстанцам в провинции Идлиб для помощи в борьбе с правительственными войсками, поддерживаемыми Россией.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!