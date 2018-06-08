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"Путину стыдно за Россию!" СМИ "слили" откровения главы британского МИД

3.4тЧитать новость на украинском

Президенту России Владимиру Путину стыдно быть лидером государства, которое существенно потеряло свое влияние на международной арене.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон во время закрытого ужина с членами Консервативной партии. Запись слов дипломата оказалась в распоряжении издания BuzzFeed.

"Путин испытывает глубокий стыд, потому что он является лидером страны, которая настолько сильно потеряла свое глобальное значение", - заявил Джонсон.

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По его словам, Британия играет ведущую роль в попытке противостоять враждебности Москвы, и остальные "большие" страны также должны твердо ответить России на ее злодеяния.

"Когда я был ребенком, Россия действительно имела значение. Теперь у нее экономика - размером с Австралию. Да, у нее много ядерного оружия, но реальное значение в мире существенно уменьшилось. Путин - реваншист. Он хочет огорчить таких людей, как мы", - сказал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне глава США Дональд Трамп сделал резонансное предложение по России.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Борис ДжонсонВладимир Путин
Место
Великобритания
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