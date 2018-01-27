Путину не понравится: появились подробности о мощном ударе США по России

Из-за санкций США у президента России Владимира Путина возникают трудности в покупке лояльности элитных групп, на которые он опирается.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин "Апострофу".

"Если говорить о пространстве практических шагов, то у Путина появляются довольно серьезные проблемы. До сегодняшнего момента он всегда имел возможность компенсировать тем группам, на которые он опирается, экономические потери из-за санкций с помощью тех ресурсов, которые у него в руках", – сказал Орешкин.

Он отметил, что в последние несколько лет ресурсов у Путина осталось меньше.

"Раньше группе Аркадия Ротенберга, попавшей под санкции и потерявшей существенные финансовые активы, могли сделать компенсацию в виде крупного госзаказа на 250 млрд рублей, что легко превращаются в 4 млрд долларов, на строительство крымского моста. Но ведь на всех крымских мостов не напасешься. Приходится искать компенсации в сфере нефтегазовых доходов, то есть больше денег отбирать у нефтяников. А они тоже испытывают давление от санкций. И у них тоже лишних денег не так уж много", – добавил политолог.

Он подчеркнул, что в России появится закулисное стремление снять санкции и как-то выбраться из экономической ситуации. По мнению Орешкина, на фоне ужесточения риторики можно будет увидеть подковерные попытки избавиться от давления Запада.

По его словам, у Путина останутся рычаги воздействия, в том числе через Северную Корею. Но с каждым годом у него "сужается коридор возможностей".

"Ему все труднее вступать в торг с Западом, потому что на стол он не может положить ничего, кроме угрозы прямой военной конфронтации. В Америке эту угрозу учитывают, но не переоценивают, потому что понимают, что Путин – не самоубийца", – резюмировал Орешкин.

Как сообщал "Обозреватель", 26 января США расширили санкции из-за ситуации в Украине.