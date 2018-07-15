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Слава Рабинович
Слава Рабинович
ФинансистВсе статьи автора

Путину на встрече с Трампом не на что рассчитывать

4.8т

Требования режиссера Олега Сенцова об освобождении удерживаемых в России украинских заключенных вряд ли будут полностью выполнены после встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Единственное, о чем может идти речь, – гуманитарные, дипломатические и консульские вопросы. Даже если после встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированной на 16 июля, будет принято решение освободить украинского режиссера Олега Сенцова, это не значит, что он прекратит голодовку.

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А действительно ли Кремль может освободить Олега?

Американское руководство, по сложившейся за многие десятилетия традиции, часто давило на советские власти из-за нарушения прав человека в СССР. В том числе это касалось и освобождения политзаключенных. Трудно сказать, будет Трамп просить, требовать или размениваться на что-то – но в освобождение Сенцова я могу поверить. У Олега есть конкретные требования. Но они вряд ли будут полностью выполнены после встречи Трампа с Путиным. То есть угроза жизни Сенцова может остаться и после его освобождения. Он может продолжить голодовку и в Украине.

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Россия зовет в рабство

Я сомневаюсь, что во время встречи Трамп и Путин достигнут каких-либо серьезных договоренностей по Украине. Другое дело, что у каждой из сторон нет чего-то реального, что они могут предложить оппоненту. Что касается санкций, то тут Путину вообще не на что рассчитывать – Трамп без согласия Конгресса отменить их не сможет. Думаю, в заявлениях обеих сторон будут очень "обтекаемые" формулировки. Никакого особого смысла там ждать не стоит. Единственное, о чем может идти речь, – гуманитарные, дипломатические и консульские вопросы. Также военным ведомствам США и РФ могут дать поручения возобновить переговоры по ограничению ракет малой и средней дальности. Однако ничего серьезного, что касалось бы Украины, я от этой встречи не ожидаю.

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Автор
Слава РабиновичСлава Рабинович
Тема
Украинские политзаключенные в России
Персоны
Дональд ТрампВладимир ПутинОлег Сенцов
Место
Россия
Источник
Источник:gordonua.com
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Украинцам не нужно было гавкать на Трампа. Такие люди - ничего не забывают.
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Levitsky Valery, А почему ты не пишешь - на своей ридной свинячьей мове, быдло нерусское?...
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Banderacaput Sergey, Попробуй кацапездол еще раз Трампа избрать
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