Требования режиссера Олега Сенцова об освобождении удерживаемых в России украинских заключенных вряд ли будут полностью выполнены после встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Единственное, о чем может идти речь, – гуманитарные, дипломатические и консульские вопросы. Даже если после встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированной на 16 июля, будет принято решение освободить украинского режиссера Олега Сенцова, это не значит, что он прекратит голодовку.

Американское руководство, по сложившейся за многие десятилетия традиции, часто давило на советские власти из-за нарушения прав человека в СССР. В том числе это касалось и освобождения политзаключенных. Трудно сказать, будет Трамп просить, требовать или размениваться на что-то – но в освобождение Сенцова я могу поверить. У Олега есть конкретные требования. Но они вряд ли будут полностью выполнены после встречи Трампа с Путиным. То есть угроза жизни Сенцова может остаться и после его освобождения. Он может продолжить голодовку и в Украине.

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Я сомневаюсь, что во время встречи Трамп и Путин достигнут каких-либо серьезных договоренностей по Украине. Другое дело, что у каждой из сторон нет чего-то реального, что они могут предложить оппоненту. Что касается санкций, то тут Путину вообще не на что рассчитывать – Трамп без согласия Конгресса отменить их не сможет. Думаю, в заявлениях обеих сторон будут очень "обтекаемые" формулировки. Никакого особого смысла там ждать не стоит. Единственное, о чем может идти речь, – гуманитарные, дипломатические и консульские вопросы. Также военным ведомствам США и РФ могут дать поручения возобновить переговоры по ограничению ракет малой и средней дальности. Однако ничего серьезного, что касалось бы Украины, я от этой встречи не ожидаю.