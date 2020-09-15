Украинский президент Владимир Зеленский считает, что в случае отсутствия диалога с народом его белорусский коллега Александр Лукашенко получит Майдан

У его российского коллеги Владимира Путина совсем другое мнение. Путин считает, что Лукашенко нужно просто дать денег и помочь в имитации общественного диалога. А смутьянов, которые ставят под сомнение победу Лукашенко на фальсифицированных выборах, нужно просто разогнать, продемонстрировать жёсткость. После переговоров с Лукашенко у Путина появилась уверенность, что диктатор сможет победить свой народ с помощью собственных силовиков. И Россия решила отказаться от дальнейшего пребывания резерва своих силовиков на границе с Беларусью. Хотя и это может оказаться блефом. Просто для того, чтобы когда операция по аннексии Беларуси начнётся, сказать, что нас тут нет. Украинцы это уже проходили, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Проходили мы и другое. В разгар общественных протестов на Майдане Виктор Янукович, свора которого разворовала всю украинскую казну, отправился к Владимиру Путину за деньгами. И тоже их получил, как и Лукашенко. И мотивы у Путина были аналогичными. Он презирал Януковича точно также, как презирает Лукашенко. Рецидивист из Донбасса и совхозный диктатор из Могилёва – не ровня профессиональному чекисту, который скрутил в бараний рог саму Россию. Но Путин не хочет допускать ситуации, в которой народ сам будет решать свою судьбу, тем более в соседних странах. Это опасный прецедент для его криминализированного режима. Русским тоже может так захотеться. И тогда от благосостояния Путина и его опричников останется одно воспоминание. Тогда и сам Путин, и его соратники закончат свои дни там, где они и должны быть окончены – в тюрьмах и колониях. А кому туда хочется попасть? Только не Путину! Путину хочется в мавзолей.

Именно поэтому он и платит.

Авторитарный режим должен быть сохранён, чтобы у жителей бывшего Советского Союза не возникло даже иллюзорного представления о возможности демократического развития своих стран. Но и не только для этого. А ещё и потому, что только диктаторы могут без особых последствий для себя продать национальный суверенитет. Все эти десятилетия Лукашенко только этим и занимался. Уничтожал белорусскую национальную символику, язык, культуру, память своего многострадального народа. Все эти десятилетия Лукашенко был главным врагом всего белорусского, настоящим оккупантам своей страны. И да, многие белорусы, если не большинство, были его оккупационным эскадроном. Но не просто так. А потому что диктатор полностью контролировал всю политическую и общественную жизнь, медиа, образование. И предоставлял белорусам только одно альтернативу - русский шовинизм. А это ещё один главный враг белорусов и украинцев.

В Украине все эти годы было иначе. Но Кучме, ни Януковичу не удалось подмять под себя украинское общество, отказаться от культуры и памяти. Не получается это у популистов, которые пришли к власти в нашей стране в 2019 году. Да, среди украинцев тоже немало тех, кто хотел бы служить в оккупационном эскадроне русского шовинизма. Но альтернатива всегда есть. Общество борется. И этим Украина коренным образом отличается от Беларуси. И поэтому Януковичу давали намного больше денег, чем дают Лукашенко.

Белорусам вскоре предстоит убедиться в том, что должны были понять и многие украинцы - да так до конца и не поняли. Не существует никакого выбора между страной, которая дружит с Россией и получает экономическую выгоду от этой дружбы и суверенным государством, которое находится в постоянном конфликте с шовинистической путинской Россией, вынуждено от нее все время отбиваться. Нет, выбор совсем другой. Между поглощением, вхождением территорий в состав России и сопротивлением возможной оккупации. Это то, чего не понимают многие жители Минска, Витебска или Могилёва – но скоро поймут. И это то, чего никак не могут понять многие наши соотечественники из Одессы, Харькова, Николаева или Краматорска. Никакого примирения с путинской Россией не будет. Путин не хочет с вами дружить и не хочет вас содержать. Он хочет, чтобы Одесса, Харьков, Минск или Могилёв стали российскими городами. И только от вашей адекватности зависит, разделите вы ли вы судьбу Крыма или Донбасса.