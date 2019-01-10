Путинских наемников ''Вагнера'' поймали еще в одной стране: фотодоказательство

Представители российской частной военной компании "Вагнер" были замечены в Судане.

По словам представителей оппозиции, наемники участвуют в подавлении антиправительственных протестов, пишет Times. Они якобы проводят там стратегические и практические тренинги для суданской разведки и других спецслужб.

Как отмечает издание, о присутствии российских военных свидетельствуют фотографии из Хартума. На снимках — десятки белых мужчин в камуфляжной форме, передвигающиеся на российской бронированной и грузовой технике.

ЧВК "Вагнера" Газета.ру

Журналисты пишут, что военный диктатор, лидер Судана Омар Башир столкнулся с самой большой протестной активностью за все время своего правления. Волна антиправительственных акций прокатилась по многих городам.

Российские наемники в Судане Times

По словам экспертов-международников, Башир, как и сирийский лидер Башар Асад, скорее допустит начало гражданской войны, чем отречется от власти из-за страха перед Гаагским трибуналом.

Как известно, "Вагнер" — российская частная военная компания. Группа действовала на территории Украины, а затем Сирии с 2014 года. В июне 2017 года ЧВК Вагнера была включена в санкционный список США.

Владельцем ЧВК "Вагнера" называют бизнесмена Евгения Пригожина. Летом 2018 года его заметили на встрече с лидерами вооруженных группировок Центрально-Африканской Республики. Позже бизнесмена видели на встрече главнокомандующего маршала Ливийской национальной армии Халифа Хафтара с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава комитета Общероссийского офицерского собрания, атаман хуторского казачьего общества "Ховрино" Евгений Шабаев рассказал, что жизнь наемников ЧВК "Вагнера" не ценится, их используют в качестве "пушечного мяса".

Он утверждает, что раненые и убитые превращаются в настоящую проблему.

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