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4 февраля • обновлено в 06:13
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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
Журналист Все статьи автора

Путинские патриоты кричат, что Эрдоган – фашист

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Новый ятаган в спину! Эрдоган ярко поприветствовал украинских военных в Киеве.

Надеюсь, вы ещё не забыли, что приветствие "Слава Украине!" является фашистским и нацистским? Не будет же российская пропаганда врать?

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Путинские патриоты в спешке достают из закромов старые наклейки "Эрдоган - чмо"! и правят их на "Эрдоган - фашист!"

Но тут вопрос куда более серьёзный... Неужели сам отец народа-победителя лично открывал новый газопровод и улыбчиво ручкался с настоящим фашистом? Или это очередная гениальная многоходовочка?

Интересно, как на этот раз выкрутится кремлёвская пропагандистская машина...

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новости России пропаганда
Источник
Источник: Facebook Андрея Нофенко
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