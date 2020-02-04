Новый ятаган в спину! Эрдоган ярко поприветствовал украинских военных в Киеве.
Надеюсь, вы ещё не забыли, что приветствие "Слава Украине!" является фашистским и нацистским? Не будет же российская пропаганда врать?
Путинские патриоты в спешке достают из закромов старые наклейки "Эрдоган - чмо"! и правят их на "Эрдоган - фашист!"
Но тут вопрос куда более серьёзный... Неужели сам отец народа-победителя лично открывал новый газопровод и улыбчиво ручкался с настоящим фашистом? Или это очередная гениальная многоходовочка?
Интересно, как на этот раз выкрутится кремлёвская пропагандистская машина...
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