Путинские чиновники резко обогатились: раскрыты впечатляющие доходы 

Рост среднего дохода членов Совета Федерации РФ, Госдумы, а также сотрудников Администрации президента РФ и федеральных министров за год составил 25-128%.

Сведения о доходах содержатся в обнародованных декларациях чиновников, сообщает "РБК".

Так, члены верхней палаты парламента РФ заработали в прошлом году в среднем 44 млн рублей (около 18.5 млн грн), что на 47% больше показателя 2016 года.

Депутаты Госдумы заработали 23,5 млн руб. (около 9,8 млн грн, +25,6%). Абсолютный рекорд роста доходов (+128,5%) установили правительственные чиновники — 144 млн рублей (около 60 млн грн). Самый слабый рост был зафиксирован у зарплат сотрудников Кремля — 13,1 млн руб. (около 5,4 млн руб., +25,4%).

Согласно декларациям, автомобилей нет у 42% членов Совфеда РФ, у 48,8% членов Госдумы. А в правительстве таких чиновников 33,3%. В Кремле 51,9% сотрудников имеют личные автомобили.

В Кремле наибольшим автопарком владеет советник президента Сергей Григоров (Jeep Wrangler, BMW 640D, ЗАЗ 965, Mercedes-Benz GLE 450). В правительстве больше всего машин у министра промышленности Дениса Мантурова (Land Rover Range Rover, ИЖ "Москвич-412", ВАЗ-2103, ВАЗ "Лада Веста", ГАЗ-21, ИЖ "Москвич-408").

Рекорд по количеству автомобилей в Совете Федерации установил экс-замминистра природных ресурсов и сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев, у которого в автопарке 10 авто: Jeep Wrangler Rubicon, сразу пять Land Rover Defender, Toyota, Toyota Land Cruiser, Land Cruiser и УАЗ-31519.