После слов Путина насчет абонемента в раю для всех россиян казалось, что президент РФ поставил рекорд неадекватности. Но нет. На встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным 22.10.2018 этот свой рекорд Путин побил с легкостью. Вот как это было.

Собянин: "Мы с Севастополем города-побратимы, даже когда Севастополь не был в составе России, всегда помогали".

Путин: "Юридически он всегда был в составе России".

И далее Путин поведал удивительную историю. Оказывается, когда Хрущев "незаконно" отдал Крым Украине, Севастополь "забыли". Решение об украинском статусе Крыма и Севастополя было принято в 1954 году. На протяжении 60 лет никем не оспаривалось. Ни одним судом не было признано незаконным. В соответствии с множеством международных договоров Севастополь был точно такой же частью Украины как Киев, Львов или Одесса. И вот теперь выпускник юридического факультета Ленинградского университета Путин заявляет, что юридически Севастополь "всегда был в составе России".

В этот же день, 22.10.2018 Путин совершил еще один выдающийся поступок: подписал указ о введении "специальных экономических мер в отношении Украины" в связи с ее "недружественными действиями". Информационная обслуга Кремля оба путинских поступка приняла с восторгом. Особую радость в информационных войсках вызвало введение санкций против Украины.

Общее настроение обитателей российского телевизора к антиукраинским санкциям можно сформулировать в короткой фразе: "Меры правильные, но запоздалые и недостаточные". В целом в этом и есть одна из важных функций телевизионной обслуги: "критиковать" людоедов во власти за недостаточное людоедство. То есть, упреки властей за нарушения прав человека, за развязывание войн и провокации против других стран – это удел приглашенных "либералов для битья", а также "украинцев, американцев и европейцев по вызову", которым не дают говорить, публично оскорбляют и унижают. Правильные "эксперты" и сами ведущие могут иногда мягко пожурить российские власти за "долготерпение", или выразить недоумение их "излишним гуманизмом".

Новости Нам еще принимать бегущих из России

Именно с этих позиций постоянно выступает израильский "эксперт" Яков Кедми. В программе "Вечер" у Соловьева Кедми выразил сдержанное удовлетворение в связи с решением о введении антиукраинских санкций. Но тут же оговорился, что он, Яков Кедми, ждет от России дальнейших шагов. Поскольку "если это первый шаг, то да, а если это не первый шаг, то санкции лучше не вводить". Кроме того, Кедми объявил, что "если Россия поменяет свою политику только по Украине, то этого мало". Поскольку Яков Кедми знает, что "есть другие страны, которые недополучили ответ от России". Какие именно страны должны получить "ответ от России", а также какой именно должен быть "ответ", Кедми не уточнил, но, похоже, в студии Соловьева всем был известен список этих стран и характер "ответа России".

После чего у Якова Кедми случилась небольшая дискуссия с другим "экспертом", Дмитрием Куликовым, который ранее сообщил, что "мы жалеем всех русских людей на Украине" и объяснил это своими "христианскими чувствами". Яков Кедми возразил Куликову, что у него неправильные христианские чувства, поскольку сострадать надо всем украинцам, не разделяя их по национальностям. На что упрямый Куликов сообщил, что он категорически отказывается сострадать "западноукраинским нацистам".

Всенародная поддержка антиукраинских санкций была обеспечена во всех общественно-политических программах российского телевидения. В программе "60 минут" от 23.10.2018 Ольга Скабеева обосновала антиукраинские санкции чисто по-человечески. Я бы даже сказал, призвала войти в положение России, проявить к ней эмпатию. "Мы-то понимаем, - доверительно улыбаясь объяснила Скабеева, - что Украина всем осточертела!".

Одна из задач, которую должна была решить информационная обслуга, - объяснить, что санкции не затронут "простых граждан Украины". Это было непросто, поскольку одновременно нужно было доказать, как сильно санкции ударят по экономике Украины, как в этой стране взлетят цены на газ, электроэнергию, продовольствие, а уровень жизни, наоборот, радикально упадет.

А тут еще Леонид Гозман прицепился к заявлению Дмитрия Медведева о том, что гражданам Украины будет запрещено переводить деньги из России в Украину, то есть эта мера ударит именно по сотням тысяч граждан Украины, приезжающих на заработки в Россию. Скабеева и Попов начали хором орать на Гозмана, что этот запрет касается только украинских олигархов, а "простые украинцы" ни о чем не должны беспокоиться. Правда, объяснить толком, как финансовое учреждение или таможня будет отличать "украинского олигарха" от "простого украинца" ни Скабеева ни Попов не смогли.

Сложную задачу сохранения доброго украинолюбивого лица в процессе принятия антиукраинских санкций было поручено решить писателю и депутату Сергею Шаргунову. Эту задачу писатель и депутат решил методом простого заклинания. "Санкции, которые вводятся, не будут направлены против "простых украинцев", - наложил первое заклятие писатель и депутат Шергунов. И тут же для крепости наложил второе: "С украинцами нас рассорить не получится!".

В том мире, где обитают писатель Шаргунов и другие жители российского телевизора, есть те, кого они называют "простыми украинцами". И вот эти "простые украинцы" очень любят Россию и русских. Особенно любят Путина и надеются, что он лично придет и освободит их от фашистско-бендеровской власти. Самих этих "простых украинцев" никто не видел, зато российские телезрители хорошо знают украинцев двух типов. Первый тип представлен бывшими украинскими политиками, которые живут в России, поскольку находятся в розыске в Украине в связи с уголовными преступлениями. Это, например, бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков.

Второй тип – "украинцы для битья", такие как Вячеслав Ковтун или Вадим Трюхан. На их примере российский телезритель должен убедиться в том, какие эти украинцы глупые, жадные и трусливые. Говорить таким "украинцам по вызову" не дают, на первых же фразах перебивают, как только такой "украинец" начинает говорить, камера тут же показывает глумливые ухмылки ведущего и "правильных экспертов", и российский телезритель сразу понимает, что все сказанное "украинцем для битья" - несусветная глупость. И единственный шанс для Украины, населенной такими вот бестолковыми людьми, на коленях просить прощения у Путина, чтобы он принял эту "недострану" в состав России. Только вот граждане Украины почему-то этим шансом не спешат воспользоваться. Видимо, потому что такие же "тупые" как и "американцы" и "европейцы", которые живут в российском телевизоре и в массовом сознании россиян.