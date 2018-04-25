Путина жестко накажут за два преступления: эксперт уточнил, как это будет

Санкции США против России нанесли удар окружению президента РФ Владимира Путина и негативно сказались на экономике страны.

По мнению российского блогера и финансиста Славы Рабиновича, Кремль в будущем ждет более жесткое наказание еще за два преступления. Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"Я уверен, что даже в рамках этого раунда санкции еще не запущены. Потому что эти санкции экстерриториальны, США будут преследовать угрозами санкций или самими санкциями третьи страны, третьи компании, третьих лиц, которые будут уличены в сделках и сотрудничестве с теми российскими компаниями или людьми, которые попали под санкции 6 апреля. Поэтому я думаю, что еще кто-то попадет под санкции из географических зон типа Китая, Индии или даже в Европе", – подчеркнул Рабинович.

По его словам, со временем, санкции должны вводиться или отменяться в зависимости от того, какой прогресс или регресс будет во внешней политике РФ. Кроме того, за отравление экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и сбитый лайнер МН-17 "Малайзийских авиалиний" еще никто не видел давление со стороны США. По трагедии с боингом скоро начнется трибунал, который, по мнению Рабиновича, не удастся отменить ни за какие деньги.

МН-17 "Малайзийских авиалиний"

"Так что действующие санкции – это цветочки, если смотреть в контексте террористических атак и военных преступлений Путина и его ОПГ", - добавил он.

"Закона, принятого 2 августа 2017 года, на основании которого был сделан доклад Конгрессу 2 февраля 2018 года, и на основании которого был введен первый эшелон санкций 6 апреля, вполне достаточно для того, чтобы размазать половину путинской ОПГ и вбить российскую экономику в бетонную стену достаточно быстро. Но если будут нужны более жесткие меры, то потенциально могут принять гораздо более строгие санкции по типу эмбарго на энергоносители или фактическое отключение всей российской финансовой системы от внешнего мира", – отметил финансист.

Он пояснил, что Россия стала "токсичным направлением" для международного инвестиционного капитала. А иностранные инвесторы значительно уменьшили процент российских бумаг в своих портфелях.

"И, конечно же, мировой рынок нефти тоже не будет подвергнут исторически огромному катаклизму, если будет наложено эмбарго на российскую нефть. За четыре года мир научился обходиться без России. И механизм насильственного отключения России при помощи санкций по иранскому сценарию может быть приведет в действие, если Россия совершит еще что-то чудовищное, такого же масштаба, как она совершала против Украины в 2014-2015 годах", – подчеркнул Рабинович.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Кабинет министров Украины предложил запретить транзит и перевозки суднам РФ.