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Путина унизили в ЕС, не пригласив на важное событие

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Президент России Владимир Путин впервые за 15 лет не попал в список приглашенных на празднование юбилейной годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года.

Так, как передает "Укринформ", масштабные праздничные и памятные мероприятия по случаю 75-летия начала Нормандской операции или операции союзников "Overlord" во Второй мировой войне пройдут 5 июня на юге Англии и 6 июня на побережье французской Нормандии.

Причем, участвовать будет высшее руководство США, Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Греции, Словакии, Чехии. Германия также приглашена.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Президент России Путин впервые, начиная с 2004 года, не был приглашен на событие.

Официальный Лондон уже сообщил, что в этом году мероприятие станет одной из крупнейших британских военных демонстраций, к которой будут привлечены 26 аутентичных самолетов Королевских ВВС времен Второй мировой войны и по меньшей мере 11 кораблей.

Нормандская операция "Overlord" по высадке войск союзников на севере Франции является крупнейшей военно-морской десантной операцией в истории. Началась 6 июня 1944 года и продолжалась до 1 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москву на военный Парад Победы на Красной площади в этом году из иностранных гостей приехал только экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Больше никто из глав государств, которых коснулась Вторая мировая война, не проявил желание быть в этот день с лидером страны, который развязал военный конфликт в Украине.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кстати..где то кто то врет)) Мид Франции ...заявил что дата не юбилейная и...уровень ...премьер министров
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
А г-на Зе пригласили? А Пороха? А Кролика Яйценюха? Весьмирсвами)))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...милые а вас с списке униженных нет??Почему???
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