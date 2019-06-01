Путина унизили в ЕС, не пригласив на важное событие

Президент России Владимир Путин впервые за 15 лет не попал в список приглашенных на празднование юбилейной годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года.

Так, как передает "Укринформ", масштабные праздничные и памятные мероприятия по случаю 75-летия начала Нормандской операции или операции союзников "Overlord" во Второй мировой войне пройдут 5 июня на юге Англии и 6 июня на побережье французской Нормандии.

Причем, участвовать будет высшее руководство США, Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Греции, Словакии, Чехии. Германия также приглашена.

Владимир Путин

Президент России Путин впервые, начиная с 2004 года, не был приглашен на событие.

Официальный Лондон уже сообщил, что в этом году мероприятие станет одной из крупнейших британских военных демонстраций, к которой будут привлечены 26 аутентичных самолетов Королевских ВВС времен Второй мировой войны и по меньшей мере 11 кораблей.

Нормандская операция "Overlord" по высадке войск союзников на севере Франции является крупнейшей военно-морской десантной операцией в истории. Началась 6 июня 1944 года и продолжалась до 1 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москву на военный Парад Победы на Красной площади в этом году из иностранных гостей приехал только экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Больше никто из глав государств, которых коснулась Вторая мировая война, не проявил желание быть в этот день с лидером страны, который развязал военный конфликт в Украине.

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