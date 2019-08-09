"Путина сделают патриархом": озвучен неожиданный прогноз по будущему России

Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что Кремль попытается сохранить полномочия президента РФ Владимира Путина даже вне статуса главы страны.
Такое мнение он высказал во время интервью изданию "Страна". "Насколько правдив слух, что после победы партии "Слуга народа" на выборах в Кремле задумались о создании подобного проекта с молодыми людьми? Свой "95 квартал"?" – спросил у россиянина журналист.
"Если бы такое обсуждалось, то я бы знал. Все может быть, но я в это не верю. Я думаю, что там будет другая конструкция. Конструкция продления полномочий Владимира Владимировича через схемы", – ответил он.
Владимир Путин
Последние, по его мнению, могут быть абсолютно разными. "Объединить с Белоруссией, изменения в Конституции, можно сделать его патриархом. Какая разница? Интересно, останется ли он первым лицом или нет", – пояснил Венедиктов.
Он добавил, что любую подобную уловку в РФ будет легко сделать легальной, "потому что Путин – большой легалист".
"Он может за 20 секунд изменить Конституцию, так как имеет конституционное большинство в Государственной Думе и в Совете Федерации. Это называется – поручите мне, и я сделаю", – подытожил Венедиктов.
Алексей Венедиктов
Страна
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 августа главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов второй раз за месяц прибыл в Украину в надежде взять интервью у президента Владимира Зеленского. До этого он привозил ему личное письмо мамы одиозного Кирилла Вышинского.
Скандальный пропагандист разозлил украинцев своими заявлениями о том, что он готов открыть филиал "Эха Москвы" в Украине в случае отмены языкового закона.
Народный депутат Украины Борислав Береза также разъярился из-за заявлений Венедиктова.
Ранее в сети допустили, что Венедиктов может выступать в качестве так называемого связного Путина, именно поэтому он зачастил в Киев.
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