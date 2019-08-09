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"Путина сделают патриархом": озвучен неожиданный прогноз по будущему России

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Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что Кремль попытается сохранить полномочия президента РФ Владимира Путина даже вне статуса главы страны.

Такое мнение он высказал во время интервью изданию "Страна". "Насколько правдив слух, что после победы партии "Слуга народа" на выборах в Кремле задумались о создании подобного проекта с молодыми людьми? Свой "95 квартал"?" – спросил у россиянина журналист.

"Если бы такое обсуждалось, то я бы знал. Все может быть, но я в это не верю. Я думаю, что там будет другая конструкция. Конструкция продления полномочий Владимира Владимировича через схемы", – ответил он.

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Владимир Путин

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Последние, по его мнению, могут быть абсолютно разными. "Объединить с Белоруссией, изменения в Конституции, можно сделать его патриархом. Какая разница? Интересно, останется ли он первым лицом или нет", – пояснил Венедиктов.

Он добавил, что любую подобную уловку в РФ будет легко сделать легальной, "потому что Путин – большой легалист".

"Он может за 20 секунд изменить Конституцию, так как имеет конституционное большинство в Государственной Думе и в Совете Федерации. Это называется – поручите мне, и я сделаю", – подытожил Венедиктов.

Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов

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Персоны
Алексей Венедиктов Владимир Путин
Место
Россия
Теги
политика Новости России Украина
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